Экономист: проекты банка БРИКС дают импульс взаимодействия между регионами

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Проекты, реализуемые при участии банка развития БРИКС, дают дополнительный импульс для взаимодействия между субъектами стран-членов объединения, заявил в среду главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Выступая на международной бизнес-конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции", Лисоволик отметил, что "судить строго банк БРИКС пока не стоит, потому что эта организация пока только в самом начале своего развития".

"Но уже есть проекты, которые реализуются с участием банка: первый проект банка БРИКС был запущен в прошлом году в Карелии в сфере малой энергетики. В рамках этого проекта мы взаимодействуем с банком развития БРИКС", — сообщил экономист.

По его словам, руководство банка уже анонсировало целый ряд проектов, в том числе в сфере энергетики в России. "Такого рода взаимодействие, безусловно, будет продолжаться. У нас подписан в этом году меморандум о сотрудничестве между ЕАБР и банком БРИКС", — указал Лисоволик.

Он подчеркнул, что создаваемые при участии банка БРИКС проекты дают определенные импульсы для взаимодействия между регионами. "После запуска этого проекта представители Карелии уже были представлены на саммите БРИКС в Армении в этом году и заключали соглашения об экономическом сотрудничестве с другими регионами Китая", — добавил Лисоволик.

Таким образом, резюмировал экономист, фактически запускается механизм взаимодействия отдельных регионов стран БРИКС. "Здесь тоже присутствует большой потенциал для сотрудничества", — заключил эксперт.

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и Южная Африка) в сентябре договорились о создании фонда облигаций в национальных валютах стран группы. Такой фонд призван внести вклад в обеспечение инвестиционной устойчивости в странах БРИКС, стимулировать развитие национальных и региональных рынков облигаций стран БРИКС, в том числе путем расширения участия иностранного частного капитала и повышения финансовой устойчивости стран БРИКС.