Эксперт оценил последствия экономических санкций США в отношении России

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Эффект от санкций США в отношении России сам по себе не является критичным, однако усиливается за счет зависимости российской экономики от цен на энергоносители, заявил в среду программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

"Сам по себе экономический эффект не является критическим пока. Но здесь важно понимать, что санкции работают вкупе с другими факторами. Один из этих факторов – это уязвимость России с точки зрения структуры экономики. Здесь нужно называть вещи своими именами: мы зависимы от мировой конъюнктуры на рынке энергоносителей. Любой неблагоприятный поворот усиливает действие санкций", — заявил Тимофеев, выступая на международной бизнес-конференции "Россия и Китай: вызовы и перспективы международной интеграции".

По словам эксперта, сейчас санкции Вашингтона направлены, преимущественно, против энергетического сектора РФ, и эта уязвимость "усиливает эффект от санкционной политики". Однако, отметил Тимофеев, это имеет ряд негативных последствий и для самих США.

"Прежде всего, санкции нарушают евроатлантическую солидарность в отношении России. Если мы посмотрим на закон (США по санкциям – ред.), то он позволяет дискриминировать европейский бизнес в отношениях с Россией", — отметил аналитик.

В данном случае, убежден он, происходит вмешательство политическими средствами в конкуренцию в поставки энергоносителей на европейский рынок. "Далеко не всем в ЕС это нравится. Подспудно зреет сдержанное отношение к американской санкционной политике", — заявил Тимофеев.

Кроме того, отметил он, Россия сама приспосабливается к санкционному воздействию. "Российская экономика достаточно уязвима, но это все же не иранская. Она помощнее, диверсифицированнее, имеет большой кадровый потенциал. У нас есть возможности приспособиться – и постепенно этот процесс идет", — заключил эксперт.