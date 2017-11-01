В Fitch не увидели ничего революционного в правках к санкциям против России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Поправки к санкциям США против России, которые были опубликованы 31 октября, не несут ничего революционного, они теперь распространяются на некоторые проекты компаний РФ за рубежом, заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

"В поправках к четвёртой директиве о технологических санкциях в нефтяной отрасли, опубликованных 31 октября, нет ничего революционного — обновлённая директива включает в себя как положения, принятые в сентябре 2014 года, так и те новации, которые были прописаны в новом законе об американских санкциях — закон был подписан (президентом США Дональдом – ред.) Трампом в августе 2017 года", — заявил Маринченко РИА Новости.

Он также отметил, что поправки содержат всего два уточняющих пункта: под санкции теперь подпадают не только проекты на территории России (глубоководные, арктические и сланцевые), доля участия российских подсанкционных компаний в которых превышает 33%, но и проекты подобного толка за рубежом; также эти проекты должны быть инициированы не ранее 28 января 2018 года.

"Это значит, что реализуемые в настоящий момент проекты под санкции не попадают — в том числе проекты "Лукойла" на шельфе Румынии и Ганы, а также проекты "Роснефти" в Венесуэле", — уточнил Маринченко.

Также, по мнению Fitch, ограничение доли российских госкомпаний на уровне 33% оставляет теоретическую возможность для участия даже в новых проектах. "Порог 33% не является критическим, и закон хоть и ограничивает, но не делает невозможным участие российских компаний в новых нефтегазовых проектах за рубежом", — подытожил Маринченко.