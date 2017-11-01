Москва и Ереван работают над реализацией проектов совместного инвестфонда

ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Москва и Ереван разрабатывают дорожную карту реализации проектов в рамках совместного инвестфонда, средства могут пойти в том числе на финансирование проектов в сфере IT и энергетики, заявил в интервью РИА Новости президент Армении Серж Саргсян.
"Что касается российско-армянского фонда, то мы продолжаем работу. Недавно его представители были в Армении. Если говорить об областях для инвестиций, то это IT технологии, энергетика, высокотехнологичная продукция… Сейчас стороны работают над формированием дорожной карты",- сказал Саргсян.