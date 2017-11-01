Роспотребнадзор выступил против создания представительства в Турции

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор не поддерживает идею о создании представительства в Турции, поскольку каждая страна должна самостоятельно регулировать работу по предотвращению распространения инфекций, заявила глава надзорного ведомства Анна Попова в интервью РИА Новости.

"Туроператоры на недавнем совещании предложили сделать представительство Роспотребнадзора в Турции", — рассказала Попова.

"Каждое государство регулирует работу на своей территории самостоятельно, и мы должны будем обсудить с нашими турецкими коллегами, как сделать так, чтобы отдых был безопасным и удобным для туристов", — сказала глава Роспотребнадзора.

Она напомнила, что в ноябре в Москве пройдет совещание с турецкими коллегами, на котором стороны обсудят дальнейшие шаги для защиты российских туристов.

Роспотребнадзор обеспокоился эпидемиологической обстановкой на курортах Турции после жалоб на "горячую линию" ведомства: инфекцией во время отдыха заразились более чем 980 россиян, среди которых 77% дети. Наибольшее количество обращений, по данным Роспотребнадзора, связано с отдыхом во второй половине июля — начале августа. У всех пострадавших отмечалась повышенная температура, сыпь, зуд, рвота и боли в животе, диарея, характерные для энтеровирусной инфекции.

Позднее специалисты Роспотребнадзора проинспектировали отели на побережье Анталии. В ходе визита специалисты ведомства осмотрели отели, на которые было больше всего жалоб пострадавших, проверили, как проходят противоэпидемические мероприятия, включая обеззараживание воды бассейнов. Также группа посетила и инфекционные стационары. По итогам поездки Попова сообщила, что в Турции нет лабораторной диагностики вируса Коксаки.