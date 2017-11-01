ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Россия и Китай договорились придать импульс переговорам о поставках газа по западному маршруту газопровода "Сила Сибири", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе совместной пресс-конференции с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Первые поставки газа по восточной ветке газопровода "Сила Сибири" намечены на конец 2019 года, мы дальше будем работать на тему того, чтобы договориться о поставках по западному маршруту, придадим импульс такого рода переговорам, о чем также мы сегодня договорились ",- заявил Медведев.

По его словам, крупнейшие проекты в сфере энергетики, несомненно, остаются в приоритете сотрудничества двух стран. Премьер также напомнил, что в ближайшее время запускается первая очередь завода "Ямал-СПГ".

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В середине октября "Газпром" сообщал, что построил 1095 км газопровода.

Проект "Ямал СПГ" общей мощностью в 17,5 миллиона тонн в год реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Планируется построить три технологические линии завода мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, а также одну технологическую линию мощностью 1 миллион тонн.