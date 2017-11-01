Китаю нужно увеличить объем инвестиций на Дальний Восток, считает Ли Кэцян

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Российский Дальний Восток является наиболее перспективным районом развития, китайской стороне необходимо увеличить объем своих инвестиций в него, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Я считаю, что Дальний Восток является самым перспективным районом развития в России. Если Россия и Китай усилят сотрудничество на Дальнем Востоке, то мы можем создать новое пространство для развития сотрудничества России и Китая", — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что китайской стороне необходимо увеличит объем своих инвестиций в него.

"Конечно, нам еще нужно увеличить инвестиции китайской стороны в российский Дальний Восток", — сказал Ли Кэцян.