ВЭБ и Эксимбанк Китая подписали соглашение по финансированию ряда проектов

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) и Эксимбанк Китая подписали соглашение на три миллиарда долларов для финансирования инфраструктурных, инновационных и технологических проектов, заявил журналистам глава ВЭБ Сергей Горьков.

По его словам, финансирование предусмотрено в юанях.

"Сегодня в рамках регулярных встреч глав правительств ВЭБ и Экспортно-импортный банк Китая подписали соглашение, которое предусматривает в юанях в размере три миллиарда долларов, достаточно большое соглашение, которое будет направлено на финансирование проектов инфраструктуры, инновационных проектов и современных технологических проектов. Сумма привлечения в юанях", — сказал журналистам Горьков.

"Общее рамочное соглашение, которое направлено на инфраструктуру, высокие технологии и инновации. Там нет китайского фактора прямого, но есть, скажем, интеграционная инициатива в рамках евразийского сообщества и в рамках Шелкового пути, совместная платформа", — добавил он.

"Это, наверно, самое крупное подписание, которое ВЭБ делает за последнее время. В целом у нас портфель подписаний с китайскими банками достиг шесть миллиардов долларов за 2016-2017 год", — отметил Горьков.

Он также рассказал, что ВЭБ ведет переговоры о привлечении финансирования с рядом других китайских банков.

"Мы ведем переговоры, продолжим еще с Государственным банком развития Китая завтра, сегодня Эксимбанк — такое крупное соглашение, мы ведем переговоры с коммерческим китайским пулом банков, в том числе с банком Харбина, с коммерческими и средними банками", — отметил Горьков.