Российский торгпред рассказал, на что направленно коммюнике минфина США

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Коммюнике минфина США по санкциям направлено на подрыв экспорта РФ и устранение ее как конкурента, но экономика России устойчива, заявил РИА Новости торгпред РФ в США Александр Страдник.

Ранее минфин США выпустил коммюнике, согласно которому, американским физическим и юридическим лицам с конца января 2018 года запрещено вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Позже высокопоставленный представитель американской администрации уточнил, что речь идет также о российских проектах энергетических трубопроводов.

Госдепартамент в своих комментариях добавил, что США планируют вести работу по внедрению этих санкций с партнерами и союзниками по внедрению этих мер.

"Это очередной недружественный шаг, направленный на подрыв российской экономики, в частности экспорта, в том числе, в энергетическом секторе, устранение России как конкурента в этой сфере. Мне представляется, что к президентским выборам в РФ подобные акции будут предприниматься все чаще. Но санкции в отношении нашей страны принимаются не в первый раз. Отечественная экономика прошла проверку на прочность, доказала свою устойчивость и поэтому готова к ним", — сказал он.

"Экс-президенту США Бараку Обаме не удалось "разорвать российскую экономику в клочья". Действующей администрации в Вашингтоне пора усвоить урок о бесперспективности антироссийских действий", — подытожил он.

Основой для подзаконных актов, которые сейчас принимаются минфином, послужил законопроект, принятый конгрессом и подписанный Трампом в августе. Он предусматривает новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Новые санкции стали самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.