Новый производственный цех открылся в индустриальном парке Чебоксар

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт — РИА Новости. Новый цех по производству трубопроводной арматуры ООО "БИРС Арматура" открылся во вторник на территории индустриального парка Чебоксар, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.

"В целях поддержки бизнеса в Чебоксарах под строительство индустриального парка был выделен земельный участок, к нему проведены необходимые инженерные коммуникации, чтобы предприниматели могли запустить здесь новые производства", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева на церемонии открытия.

Он отметил, что арматуростроение является новой отраслью для республики, при этом выпускаемая продукция весьма востребована в газовой, нефтяной, химической промышленности и машиностроении.

Новый цех производит трубопроводную арматуру, предназначенную для эксплуатации в среде низких или высоких температур, при большом давлении, в условиях Крайнего Севера. Продукция предприятия использовалась при строительстве газопровода "Бованенково-Ухта-2", уточнили в пресс-службе.

В настоящее время в Чебоксарах реализуются два проекта по созданию индустриальных парков в сфере промышленного производства и инноваций. В индустриальных парках площадью 47 гектаров предусматривается размещение 26 резидентов, которые планируют создать около 1300 новых рабочих мест. Объем инвестиций в индустриальные проекты парков составит более 2,5 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе.