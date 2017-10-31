В Россию с 1 ноября будет разрешен ввоз томатов с трех турецких предприятий

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россельхознадзор с 1 ноября разрешает ввоз в Россию томатов с трех турецких предприятий, ранее проинспектированных российским ведомством.

"Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешает ввоз на территорию РФ томатов происхождением Турция с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Ozaltin, Agrobay, SURAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В пятницу на сайте правительства РФ было опубликовано постановление, согласно которому Россия с 1 ноября разрешает ввоз турецких томатов в пределах утвержденного Минсельхозом РФ объема. Одновременно российский Минсельхоз опубликовал проект приказа, согласно которому из Турции разрешается ввозить не более 50 тысяч тонн до конца 2017 года.