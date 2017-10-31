Россия хочет войти в двадцатку рейтинга Doing Business, заявил Орешкин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия сохраняет цель в 2018 году войти в топ-20 рейтинга Doing Business, но сделать это будет непросто, так как страны, занимающие верхние строчки рейтинга, также улучшают условия ведения бизнеса, поэтому необходимо сосредоточиться на реформах по улучшению инвестиционного климата, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин в майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.

Россия в этом году поднялась до 35-й позиции в рейтинге Doing Business-2018 с прошлогодней 40 строчки. Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 15 раз и охватывает 190 стран.

Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

"Цель — попасть в двадцатку, она остается, будем активно работать в ближайшие шесть-девять месяцев по реализации дополнительных реформ, которые позволят достигнуть этой цели. Цель непростая, ведь те страны, рядом с которыми мы находимся, стараются улучшить свои позиции в рейтинге, улучшить условия ведения бизнеса", — сказал Орешкин на брифинге по рейтингу Doing Business.