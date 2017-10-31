Реконструкция нижегородского ж/д вокзала к ЧМ обойдется в 2 млрд рублей

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1082)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. РЖД направит 2 миллиарда рублей на реконструкцию железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такая информация была озвучена на совещании врио главы области Глеба Никитина с руководством РЖД по вопросу подготовки вокзального комплекса к проведению ЧМ-2018. В рамках встречи Никитин ознакомился с изменениями параметров вокзального комплекса после реконструкции и оценил ход строительно-монтажных работ.

"Аэропорт в Нижнем Новгороде уже приведен в порядок, теперь очередь за железнодорожным комплексом. Реконструкция вокзала — одно из важнейших мероприятий по подготовке к чемпионату. Коллеги заверили, что в установленные сроки весь комплекс будет полностью открытым для использования пассажирами", — сказал Никитин.

По словам начальника филиала РЖД — дирекции железнодорожных вокзалов Виталия Вотолевского, чьи слова приводит пресс-служба, при подготовке проекта реконструкции принято решение сохранить исторический элемент — мозаичное панно. Вотолевский добавил, что в настоящее время значительная часть общестроительных работ уже выполнена. Сейчас подрядчик меняет перекрытия этажей, увеличивает внутренние объемы вокзала. Благодаря реконструкции, по словам Вотолевского, пропускная способность комплекса увеличится на 25%.

"РЖД инвестирует в ремонт вокзального комплекса Нижний Новгород около 2 миллиарда рублей", — сказал Вотолевский.

По данным дирекции железнодорожных вокзалов, реконструкция вокзального комплекса в Нижнем Новгороде продлится до 30 марта 2018 года. Параллельно будет благоустроена расположенная перед вокзалом площадь Революции. Там планируется уложить евро-брусчатку, заменить ограждения, установить столбы освещения и современные охранные системы видеонаблюдения и контроля доступа.