Госпрограмма развития АПК перейдет на проектное управление

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Государственная программа развития агропромышленного комплекса РФ с 2018 года изменит свою структуру и перейдет на проектное управление, говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на портале regulation.gov.ru.

"Госпрограмма ‎на 2013-2020 годы определена как "пилотная" государственная программа для перевода на механизмы проектного управления с 2018 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

В новой редакции сформулированы 5 основных целей "пилотной" Госпрограммы на 2013-2020 годы — первое, это обеспечение продовольственной безопасности РФ с учетом экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса, которая в 2020 году составит 112,7% к 2015 году.

Вторая цель — достижение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 году в объеме 4,050 триллиона рублей. Третья цель — увеличение темпа роста экспорта продукции АПК в 2020 году до 132% по отношению к 2015 году.

Четвертая — рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году до 113,1% по отношению к 2015 году и пятая цель — достижение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств ‎в сельской местности в 2020 году в размере не менее 18,3 тысячи рублей.

В случае принятия проекта постановления, изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.