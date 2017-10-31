Медведев рассказал о направлениях экономического сотрудничества с Китаем

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в редакции сайта Жэньминьван. 31 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями в редакции сайта Жэньминьван. 31 октября 2017

ПЕКИН, 31 окт — РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в экономической сфере развивается, несмотря на экономический кризис 2008 года и текущие проблемы мировой экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на онлайн-конференции с китайскими интернет-пользователями.

"Сотрудничество набрало очень хороший темп. Даже несмотря на экономический кризис 2008 года, несмотря на проблемы, которые относительно недавно возникли в мировой экономике, в нашей экономике так или иначе существуют проблемы, это сотрудничество все равно растёт", — сказал Медведев.

По его словам, объем торговли двух стран вырос на 35% по итогам восьми месяцев этого года.

Медведев рассказал, что бизнес круги двух стран активно ищут пути сотрудничества.

"У нас очень мощное инвестиционное сотрудничество", — отметил он. Он рассказал, что в настоящее время действует инвестиционная комиссия, отобрано большое количество проектов на десятки миллиардов долларов. Эти проекты ориентированы на высокие технологии, цифровую экономику.

По словам премьера, интерес к России проявляют компании в сфере технологий, обсуждаются различные формы сотрудничества. Помимо этого, есть планы по развитию рынка интернет-торговли.

"Сейчас нужно думать о том, каким образом тут развивать логистику… рынок таких услуг растёт с каждым днём. В настоящий момент у нас рынок интернет-торговли измеряется триллионами рублей, но тем не менее это всего лишь часть того, что можно получить в будущем", — подчеркнул российский премьер.

"Есть целый ряд сфер, которые относятся к высоким технологиям… в том числе атомная энергетика, космос, самолётостроение, там есть очень хорошие проекты и очень значительные успехи", — добавил он.