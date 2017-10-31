Минимальную пенсию в Москве увеличили на три тысячи рублей, заявил Собянин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минимальную пенсию в российской столице с 1 января поднимут с 14,5 до 17,5 тысяч рублей, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума во вторник.

"Мы сегодня должны принять решение о существенном увеличении социальных выплат. Речь идет в первую очередь об увеличении минимальной пенсии московским пенсионерам с 14,5 до 17,5 тысяч рублей", — сказал он.

Также в несколько раз увеличатся единовременные и ежемесячные пособия в том числе малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам ВОВ.

Кроме этого, вводится новое пособие для семей, воспитывающих детей-инвалидов — ежегодная компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы.

Также на 9 тысяч рублей увеличивается размер ежемесячной выплаты героям, а их вдовам — на 7 тысяч рублей. Единовременная выплата лицам в возрасте 101 года и старше повысятся на 5 тысяч рублей и составит 15 тысяч рублей.

"Прошу довести до наших получателей, чтобы с 1 января 2018 года все получатели социальных пособий, пенсий своевременно получили выплаты", — сказал мэр, обращаясь к главе департамента соцзащиты.