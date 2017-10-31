Минимальную пенсию в Москве увеличили на три тысячи рублей, заявил Собянин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Минимальную пенсию в российской столице с 1 января поднимут с 14,5 до 17,5 тысяч рублей, заявил мэр города Сергей Собянин в ходе заседания президиума во вторник.
Также в несколько раз увеличатся единовременные и ежемесячные пособия в том числе малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам ВОВ.
Кроме этого, вводится новое пособие для семей, воспитывающих детей-инвалидов — ежегодная компенсационная выплата в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы.
"Прошу довести до наших получателей, чтобы с 1 января 2018 года все получатели социальных пособий, пенсий своевременно получили выплаты", — сказал мэр, обращаясь к главе департамента соцзащиты.