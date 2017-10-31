РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Потреблять не модно: как сэкономить, отказавшись от ненужных вещей

08:0031.10.2017
0470
© Fotolia / DiashuleШоппингШоппинг
© Fotolia / Diashule

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня в мире отмечают Международный день сбережений (World Savings day) — в 1924 году в этот день состоялся Первый международный конгресс сберегательных банков. Этот день еще называют Всемирным днем экономии, то есть рационального использования денег. Разумное, а не бездумное потребление — набирающий обороты тренд во всем мире. О том, почему важен доступ к вещам, а не владение ими, как не позволить маркетологам управлять вами и зачем создавать личный резервный фонд — в материале РИА Новости.

Поколение Y против потребления

Экономика совместного потребления
© Fotolia / aleutie
Делиться надо: как работает экономика совместного потребления
Компании и финансовые учреждения пристально следят за потребителем: рекламные кампании таргетируются, банки выпускают специальные кредитные продукты для молодежи — приучают своих будущих клиентов тратить заемные деньги и формировать эту привычку на многие годы. Основные потребители сегодня — люди поколения Y: демографы и исследователи относят к ним тех, кто родился в период с 1981 до 2000 года. Корпорации возлагали большие надежды на самую многочисленную в истории армию потребителей, но миллениалы, похоже, оказались для них полным разочарованием.

Выяснилось, что потребляют они совсем не так, как предыдущие поколения: не покупают автомобиль, если его можно взять в аренду, не желают есть фастфуд, поскольку это вредно, и равнодушны к дорогим и статусным покупкам вроде драгоценностей.

© Fotolia / ZaozaaМолодой человек с рюкзаком
© Fotolia / Zaozaa
Молодой человек с рюкзаком

Пока компании думают, как же заставить ленивых потребителей тратить деньги, целые отрасли уже подсчитывают убытки.

Настоящий удар миллениалы нанесли по алмазной индустрии: 2016-й стал для нее худшим годом со времен глобального финансового кризиса, а все потому, что вместо колец с бриллиантами миллениалы предпочитают путешествия.

Впрочем, турагентства по всему миру это не спасло: миллениалы не желают платить ни туроператорам, ни их посредникам: они сами купят самый дешевый билет на самолет и снимут жилье на Airbnb.

Использование, а не владение

Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Каршеринг в мегаполисах: классический автопрокат оказался под угрозой
Экономить миллениалам помогает совместное использование товаров и услуг. Идея о том, что владеть, чтобы пользоваться, необязательно, формирует экономику совместного потребления (sharing economy). Сейчас ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов, а уже к 2025 году превысит 300 миллиардов.

Один из самых быстрорастущих сегментов экономики совместного потребления — поминутная аренда автомобилей — каршеринг. В крупных российских городах он появился всего несколько лет назад, но уже стал популярным. В стоимость аренды включены и бензин, и парковка, и страховка.

Каршеринг — альтернатива не только общественному, но и личному транспорту. Именно поэтому данную модель люто возненавидели автопроизводители — с его появлением продажи машин неуклонно падают.

По расчетам консалтинговой AlixPartners, до 2020 года каршеринг будет сокращать продажи новых авто на 1,2 миллиона единиц в год.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАвтомобиль сервиса московского каршеринга Belkacar
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belkacar

Сэкономить на развитии бизнеса

Еще один тренд в экономике совместного потребления — совместное использование рабочих пространств — коворкинг. Малому бизнесу сейчас уже не обязательно арендовать офисы: люди становятся мобильными и платят только за то, чем реально пользуются. Нет смысла платить 20 дней в месяц за офис, если половину времени человек проводит на встречах. Да и с этой целью небольшой компании проще снять переговорную с почасовой или посуточной оплатой.

"Например, в Москве есть удобная площадка — государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы". Там предоставляют бесплатное рабочее место и обучают молодых предпринимателей. Это удобное рабочее пространство для московского бизнеса", — отметил Алексей Герасимов, финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок".

© Cabinet LoungeРабочий интерьер: как обустроены три коворкинг-пространства в Москве
© Cabinet Lounge
Рабочий интерьер: как обустроены три коворкинг-пространства в Москве

Разобрать гардероб

Многие буквально одержимы шопингом, в результате гардероб ломится от одежды, которую человек либо вообще никогда не надевал или надевал считанное количество раз. Чтобы высвободить ценное пространство, а заодно и избежать будущих нерациональных трат на новые вещи, поможет одно упражнение.

В начале месяца нужно наклеить на все вещи (по сезону) канцелярские стикеры. Когда вы берете какую-то вещь из гардероба, этот стикер нужно снять, а в конце месяца оценить количество одежды, на которой остались стикеры, — это те вещи, которые фактически не нужны. Это может быть и 30%, и 50% одежды.

"Когда человек осознает, то начинает менять поведенческие и потребительские привычки, — объясняет эксперт. В противном случае он станет жертвой маркетинга, который подталкивает покупать все больше и больше, чтобы "быть в тренде".

© Fotolia / alphaspiritПокупка одежды
© Fotolia / alphaspirit
Покупка одежды

Купить в следующий раз

Чтобы сэкономить, лучше покупать в больших гипермаркетах, а не в супермаркетах около дома, но и здесь нужно соблюдать осторожность и включать разум. Исследования показали: в огромных моллах человек с большой вероятностью накупит того, чего вообще не планировал, в отличие от магазина с ограниченным ассортиментом.

Здесь тоже есть лайфхак: приходить в магазин всегда нужно со списком того, что вы хотите купить. Это поможет избежать соблазна класть в тележку все, на чем остановится глаз.

Если в магазине вы увидите то, что вам нужно купить, а в списке этого нет, то вещь нужно внести в список, но запланировать купить в следующий раз. Возможно, через пару-тройку дней окажется, что эта вещь вам не нужна и ее смело можно будет вычеркнуть.

Личный резервный фонд

Управление личными финансами базируется на трех китах: учет, анализ и планирование. Эксперты рекомендуют обязательно создавать личный резервный фонд. Это, как правило, сумма, равная доходу за три-шесть месяцев, — на случай увольнения с работы, неудач в бизнесе или временной потери трудоспособности.

Такая подушка безопасности позволит спокойно пережить сложный период, не устраиваясь на первую попавшуюся работу и не идя на поводу у работодателя в ущерб себе.

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

То, что останется сверх подушки безопасности, уже можно инвестировать. Если располагаемая сумма денег составляет до 1 миллиона рублей, а планируемый срок накопления — до двух лет, то депозит в надежном банке — самый лучший вариант, сопряженный с минимальными рисками.

В качестве альтернативы консервативные инвесторы могут вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность составит те же 7-8%, но преимущество этих бумаг перед депозитом в том, что деньги можно забрать раньше срока, не потеряв доход.

Шопинг
© Fotolia / thodonal
Иллюзия выбора: как магазины обманывают ваш мозг, чтобы продавать больше

Недвижимость и фондовый рынок

Инвестиционная покупка квартиры — вариант для тех, кто располагает приличной суммой денег. "Есть денег много, и они не последние — самое время прикупить недвижимость либо в складчину, либо в ипотеку с большим первоначальным взносом — не менее 30% и сдать ее в аренду", — рекомендует Алена Никитина, финансовый консультант и глава компании "Организация личных финансов".

Получать доход выше инфляции позволят, например, инвестиции в зарубежный фондовый рынок. Разумеется, этот способ — для инвесторов, готовых рисковать.

"Хотя у нас не любят об этом говорить, но наше государство инвестирует в американскую экономику свыше 100 миллиардов долларов ежегодно, оно на 14-м месте среди мировых кредиторов США, а раньше входило в десятку" — отмечает Герасимов". 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена