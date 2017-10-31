Потреблять не модно: как сэкономить, отказавшись от ненужных вещей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня в мире отмечают Международный день сбережений (World Savings day) — в 1924 году в этот день состоялся Первый международный конгресс сберегательных банков. Этот день еще называют Всемирным днем экономии, то есть рационального использования денег. Разумное, а не бездумное потребление — набирающий обороты тренд во всем мире. О том, почему важен доступ к вещам, а не владение ими, как не позволить маркетологам управлять вами и зачем создавать личный резервный фонд — в материале РИА Новости.

Поколение Y против потребления

Компании и финансовые учреждения пристально следят за потребителем: рекламные кампании таргетируются, банки выпускают специальные кредитные продукты для молодежи — приучают своих будущих клиентов тратить заемные деньги и формировать эту привычку на многие годы. Основные потребители сегодня — люди поколения Y: демографы и исследователи относят к ним тех, кто родился в период с 1981 до 2000 года. Корпорации возлагали большие надежды на самую многочисленную в истории армию потребителей, но миллениалы, похоже, оказались для них полным разочарованием.

Выяснилось, что потребляют они совсем не так, как предыдущие поколения: не покупают автомобиль, если его можно взять в аренду, не желают есть фастфуд, поскольку это вредно, и равнодушны к дорогим и статусным покупкам вроде драгоценностей.

Пока компании думают, как же заставить ленивых потребителей тратить деньги, целые отрасли уже подсчитывают убытки.

Настоящий удар миллениалы нанесли по алмазной индустрии: 2016-й стал для нее худшим годом со времен глобального финансового кризиса, а все потому, что вместо колец с бриллиантами миллениалы предпочитают путешествия.

Впрочем, турагентства по всему миру это не спасло: миллениалы не желают платить ни туроператорам, ни их посредникам: они сами купят самый дешевый билет на самолет и снимут жилье на Airbnb.

Использование, а не владение

Экономить миллениалам помогает совместное использование товаров и услуг. Идея о том, что владеть, чтобы пользоваться, необязательно, формирует экономику совместного потребления (sharing economy). Сейчас ее объем оценивается в 15 миллиардов долларов, а уже к 2025 году превысит 300 миллиардов.

Один из самых быстрорастущих сегментов экономики совместного потребления — поминутная аренда автомобилей — каршеринг. В крупных российских городах он появился всего несколько лет назад, но уже стал популярным. В стоимость аренды включены и бензин, и парковка, и страховка.

Каршеринг — альтернатива не только общественному, но и личному транспорту. Именно поэтому данную модель люто возненавидели автопроизводители — с его появлением продажи машин неуклонно падают.

По расчетам консалтинговой AlixPartners, до 2020 года каршеринг будет сокращать продажи новых авто на 1,2 миллиона единиц в год.

Сэкономить на развитии бизнеса

Еще один тренд в экономике совместного потребления — совместное использование рабочих пространств — коворкинг. Малому бизнесу сейчас уже не обязательно арендовать офисы: люди становятся мобильными и платят только за то, чем реально пользуются. Нет смысла платить 20 дней в месяц за офис, если половину времени человек проводит на встречах. Да и с этой целью небольшой компании проще снять переговорную с почасовой или посуточной оплатой.

"Например, в Москве есть удобная площадка — государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы". Там предоставляют бесплатное рабочее место и обучают молодых предпринимателей. Это удобное рабочее пространство для московского бизнеса", — отметил Алексей Герасимов, финансовый советник, автор книги "Как привести деньги в порядок".

© Cabinet Lounge Рабочий интерьер: как обустроены три коворкинг-пространства в Москве © Cabinet Lounge Рабочий интерьер: как обустроены три коворкинг-пространства в Москве

Разобрать гардероб

Многие буквально одержимы шопингом, в результате гардероб ломится от одежды, которую человек либо вообще никогда не надевал или надевал считанное количество раз. Чтобы высвободить ценное пространство, а заодно и избежать будущих нерациональных трат на новые вещи, поможет одно упражнение.

В начале месяца нужно наклеить на все вещи (по сезону) канцелярские стикеры. Когда вы берете какую-то вещь из гардероба, этот стикер нужно снять, а в конце месяца оценить количество одежды, на которой остались стикеры, — это те вещи, которые фактически не нужны. Это может быть и 30%, и 50% одежды.

"Когда человек осознает, то начинает менять поведенческие и потребительские привычки, — объясняет эксперт. В противном случае он станет жертвой маркетинга, который подталкивает покупать все больше и больше, чтобы "быть в тренде".

Купить в следующий раз

Чтобы сэкономить, лучше покупать в больших гипермаркетах, а не в супермаркетах около дома, но и здесь нужно соблюдать осторожность и включать разум. Исследования показали: в огромных моллах человек с большой вероятностью накупит того, чего вообще не планировал, в отличие от магазина с ограниченным ассортиментом.

Здесь тоже есть лайфхак: приходить в магазин всегда нужно со списком того, что вы хотите купить. Это поможет избежать соблазна класть в тележку все, на чем остановится глаз.

Если в магазине вы увидите то, что вам нужно купить, а в списке этого нет, то вещь нужно внести в список, но запланировать купить в следующий раз. Возможно, через пару-тройку дней окажется, что эта вещь вам не нужна и ее смело можно будет вычеркнуть.

Личный резервный фонд

Управление личными финансами базируется на трех китах: учет, анализ и планирование. Эксперты рекомендуют обязательно создавать личный резервный фонд. Это, как правило, сумма, равная доходу за три-шесть месяцев, — на случай увольнения с работы, неудач в бизнесе или временной потери трудоспособности.

Такая подушка безопасности позволит спокойно пережить сложный период, не устраиваясь на первую попавшуюся работу и не идя на поводу у работодателя в ущерб себе.

То, что останется сверх подушки безопасности, уже можно инвестировать. Если располагаемая сумма денег составляет до 1 миллиона рублей, а планируемый срок накопления — до двух лет, то депозит в надежном банке — самый лучший вариант, сопряженный с минимальными рисками.

В качестве альтернативы консервативные инвесторы могут вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ). Доходность составит те же 7-8%, но преимущество этих бумаг перед депозитом в том, что деньги можно забрать раньше срока, не потеряв доход.

Недвижимость и фондовый рынок

Инвестиционная покупка квартиры — вариант для тех, кто располагает приличной суммой денег. "Есть денег много, и они не последние — самое время прикупить недвижимость либо в складчину, либо в ипотеку с большим первоначальным взносом — не менее 30% и сдать ее в аренду", — рекомендует Алена Никитина, финансовый консультант и глава компании "Организация личных финансов".

Получать доход выше инфляции позволят, например, инвестиции в зарубежный фондовый рынок. Разумеется, этот способ — для инвесторов, готовых рисковать.

"Хотя у нас не любят об этом говорить, но наше государство инвестирует в американскую экономику свыше 100 миллиардов долларов ежегодно, оно на 14-м месте среди мировых кредиторов США, а раньше входило в десятку" — отмечает Герасимов".