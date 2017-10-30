Эксперт: план спасения "ВИМ-Авиа" малореалистичен из-за долгов компании

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. План вывода из кризиса авиакомпании "ВИМ-Авиа", предложенный бизнесменом Борисом Карловым, имеет очень мало шансов на успех, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

Ранее Карлов и его компания Aurora Investments совместно с банками-кредиторами и сотрудниками финансовой дирекции "ВИМ-Авиа" представили Минтрансу и Росавиации план выхода из кризиса. Министерство в свою очередь поручило Росавиации рассмотреть этот план и представить свою позицию.

"Реального работоспособного плана не существует. Этот вариант малореалистичен, ведь у компании колоссальные долги", — сказал Гусаров РИА Новости. "Авиакомпанию, которая не имеет больших долговых обязательств, но имеет кассовый разрыв, спасти сложно, но можно. Но когда такой долговой портфель, то это практически невозможно", — продолжил он.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в конце сентября рассказал, что совладелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев заявил о желании продать авиакомпанию за 1 рубль. "Мурсекаев долго занимался авиабизнесом, пережил не один кризис. Но даже он не увидел перспектив спасения авиакомпании", — отметил Гусаров.

"Варианты спасения могут быть следующие: если кто-то подарит компании сумму примерно в 10 миллиардов рублей или кредиторы прощают долги", — добавил он.

План бизнесмена Карлова рассчитан на три года. Операционная модель предполагает эксплуатацию девяти самолетов и сокращение штата сотрудников с 1250 до 800 человек. Компания после перезапуска своей деятельности планирует выполнять регулярные рейсы на Дальний Восток, в Китай и страны Средней Азии.

Глава Минтранса Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены. Ряд авиакомпаний выразили готовность взять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", а Росавиация начала публиковать список вакансий на своем сайте.

Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании — Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, покинули страну. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева.