Нижегородская область намерена нарастить товарооборот с Белоруссией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Нижегородская область намерена нарастить объем товарооборота с Белоруссий до 1 миллиарда долларов, сообщил врио губернатора региона Глеб Никитин в понедельник на встрече с делегацией президиума Общественной палаты Союзного государства.

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарных сферах, а также проекты общественных организаций патриотической направленности и проекты в области молодежной политики.

"Нижегородскую область и Республику Беларусь давно связывают крепкие братские отношения, причем не только в традиционных сферах, таких как промышленность, но и в других областях. Беларусь является нашим первым внешнеторговым партнером из всех 143 стран, с которыми мы работаем. В 2016 году товарооборот с нижегородским регионом достиг 757 миллионов долларов, в этом, по итогам восьми месяцев, — уже 630 миллионов. Наша задача — достичь товарооборота с Республикой Беларусь в 1 миллиард долларов", — сказал Никитин на встрече.

Он напомнил, что для укрепления промышленных кооперационных связей и повышения эффективности взаимодействия на территории региона функционирует отделение посольства Белоруссии в РФ, а в Минске работает представительство Нижегородской области. В 2006 году был создан уникальный механизм взаимодействия Нижегородской области и Белоруссии — Совет делового сотрудничества (СДС).

"Наше сотрудничество будет только расширяться. Я знаю, что министерство промышленности Республики Беларусь предложило Нижегородской области организовать производство сельхозтехники, которое придаст дополнительный импульс в развитии наших экономических отношений", — отметил, в свою очередь, сопредседатель Общественной палаты Союзного государства со стороны Республики Беларусь Андрей Бирюков.

"Мы очень рады, что первым визитом нового состава Общественной палаты стала именно Нижегородская область. В нашу Общественную палату входит 200 представителей России и Беларуси — это и деятели культуры, науки, экономики и промышленности. Я благодарен губернатору за приглашение посетить регион. Это серьезный политический шаг", — отметил сопредседатель Общественной палаты Союзного государства Николай Бурляев.

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