Эксперты подсчитали, сколько россиян могут объявить о банкротстве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Платить по кредитам в России фактически не могут семь миллионов человек, но воспользоваться законом о банкротстве они не в состоянии из-за слишком высокой стоимости этой процедуры, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, выступая на открытии Всероссийской недели сбережений в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он признал, что уровень кредитной нагрузки на население в целом в России по сравнению с другими странами не очень высокий, однако если посмотреть отдельно на бюджетный сектор – то, по его словам, он пугающий. "Долговая нагрузка для людей таких специальностей, как воспитатели детских садов, учителя и медсестры, выше, чем в среднем по России", – сказал он.

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода снизилась на 0,51 процентного пункта и на 1 октября 2017 года составила 24,67%, (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу). Но снижение отмечается среди граждан с доходами выше 20 тысяч рублей в месяц, а для заемщиков с более низкими доходами долговая нагрузка, напротив, выросла.

Количество потенциальных банкротов — граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве, по данным НБКИ, на конец сентября составило 799,5 тысячи человек. Это граждане, имеющие просроченный долг по всем видам займов более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней.

Дорогие банкроты

При этом, по словам Янина, который также сослался на данные НБКИ, порядка 7 миллионов граждан РФ не платят по кредиту 90 дней и более. Основная масса этих заемщиков имеет задолженность менее 500 тысяч рублей — речь идет о долге около 300 тысяч рублей при ежемесячном доходе менее 20 тысяч. "7 миллионов — это достаточно большая цифра. Закон (о банкротстве физлиц – ред.) должен дать шанс этим людям выйти из этой ситуации через продажу имущества, через процедуру банкротства понятную, доступную, и начать свою жизнь с чистого листа", — сказал он.

"Попытались воспользоваться этим законом — 70 тысяч человек из 7 миллионов. Воспользовались — порядка 40 тысяч человек. То есть мы говорим о том, что 90% людей, которые не платят по своим кредитам, к этому закону не обращались", – заявил Янин.

Причина, по его словам, в только в том, что должники просто не могут позволить себе инициировать процедуру банкротства. "Бюджет подачи заявления о банкротстве варьируется от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Это чрезвычайно много, поэтому люди не могут воспользоваться этим инструментом", – пояснил он. Так, по словам эксперта, только разместить в газете объявление о банкротстве – а это является одним из требований закона – может стоить заемщику 10 тысяч рублей.

"Закон, конечно, требует скорейших изменений. Их готовит Минэкономразвития. Но очень долго оно их делает", — отметил Янин.

По его словам, если бы процедура банкротства стоила в пределах 10 тысяч рублей, власти регионов могли бы даже субсидировать это для семей с детьми. Это было бы выгодно региону. "Потому что есть истории, когда там никакая реструктуризация невозможна. А бегать постоянно от приставов, выходить в "черную зону", чтобы твои деньги не списывали – это неправильное поведение", – пояснил он.

Ответственность кредитора

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак признал, что такая ситуация является для него неожиданной. "Я являюсь сторонником того, что возникновение проблемной задолженности – это, прежде всего, вина кредитора", – сказал он. Вместе с тем он напомнил, что банкротство физлиц не входит в зону его ответственности. "Поэтому мой комментарии нельзя рассматривать как комментарии Минфина", — подчеркнул Сторчак.

Замминистра отметил также, что такая позиция не очень популярна среди финансистов всего мира. "Во всем мире кредитор – это священная корова", — сказал он, отметив, однако, что органы регулирования и надзора мировой финансовой сферы постепенно склоняются к тому, чтобы повысить ответственность кредиторов за появление так называемых нефункционирующих активов. "Пока это касается только юридических лиц", — отметил замминистра.

Озвученные данные по кредитной нагрузке в РФ Сторчак назвал невероятными. По его мнению, власти должны срочно решать проблему. "Рано или поздно это выстрелит", — сказал он.

В качестве решения, по его словам, можно обсудить создание специального фонда – по аналогии с фондом защиты прав дольщиков. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства существует с октября 2017 года. Согласно действующему законодательству, застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в фонд взносы в размере 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве.

"Получается, нужно делать аналог. Если 7 миллионов граждан имеют закредитованность, нечто подобное надо создавать в масштабах страны и заставить коммерческие банки, активно работающие на потребительском кредитовании, в этот фонд перечислять (взносы – ред)", — считает Сторчак.