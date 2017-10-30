РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты подсчитали, сколько россиян могут объявить о банкротстве

16:0630.10.2017
(обновлено: 16:07 30.10.2017)
02460
© Fotolia / tab62Банкротство. Архивное фотоБанкротство. Архивное фото
© Fotolia / tab62

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Платить по кредитам в России фактически не могут семь миллионов человек, но воспользоваться законом о банкротстве они не в состоянии из-за слишком высокой стоимости этой процедуры, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, выступая на открытии Всероссийской недели сбережений в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Нищенка на одной из улиц города Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Больше работать, меньше есть. У черты бедности находится треть россиян
Он признал, что уровень кредитной нагрузки на население в целом в России по сравнению с другими странами не очень высокий, однако если посмотреть отдельно на бюджетный сектор – то, по его словам, он пугающий. "Долговая нагрузка для людей таких специальностей, как воспитатели детских садов, учителя и медсестры, выше, чем в среднем по России", – сказал он.

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода снизилась на 0,51 процентного пункта и на 1 октября 2017 года составила 24,67%, (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу). Но снижение отмечается среди граждан с доходами выше 20 тысяч рублей в месяц, а для заемщиков с более низкими доходами долговая нагрузка, напротив, выросла.

Количество потенциальных банкротов — граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве, по данным НБКИ, на конец сентября составило 799,5 тысячи человек. Это граждане, имеющие просроченный долг по всем видам займов более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней.

Мужчина с пустыми карманами
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Выселяют на улицу: реальные истории банкротства физлиц
При этом, по словам Янина, который также сослался на данные НБКИ, порядка 7 миллионов граждан РФ не платят по кредиту 90 дней и более. Основная масса этих заемщиков имеет задолженность менее 500 тысяч рублей — речь идет о долге около 300 тысяч рублей при ежемесячном доходе менее 20 тысяч. "7 миллионов — это достаточно большая цифра. Закон (о банкротстве физлиц – ред.) должен дать шанс этим людям выйти из этой ситуации через продажу имущества, через процедуру банкротства понятную, доступную, и начать свою жизнь с чистого листа", — сказал он.

Дорогие банкроты

"Попытались воспользоваться этим законом — 70 тысяч человек из 7 миллионов. Воспользовались — порядка 40 тысяч человек. То есть мы говорим о том, что 90% людей, которые не платят по своим кредитам, к этому закону не обращались", – заявил Янин.

Работа коллекторского агентства
© Fotolia / JackF
Россияне перестали бояться коллекторов и оплачивать кредиты
Причина, по его словам, в только в том, что должники просто не могут позволить себе инициировать процедуру банкротства. "Бюджет подачи заявления о банкротстве варьируется от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Это чрезвычайно много, поэтому люди не могут воспользоваться этим инструментом", – пояснил он. Так, по словам эксперта, только разместить в газете объявление о банкротстве – а это является одним из требований закона – может стоить заемщику 10 тысяч рублей.

"Закон, конечно, требует скорейших изменений. Их готовит Минэкономразвития. Но очень долго оно их делает", — отметил Янин.

По его словам, если бы процедура банкротства стоила в пределах 10 тысяч рублей, власти регионов могли бы даже субсидировать это для семей с детьми. Это было бы выгодно региону. "Потому что есть истории, когда там никакая реструктуризация невозможна. А бегать постоянно от приставов, выходить в "черную зону", чтобы твои деньги не списывали – это неправильное поведение", – пояснил он.

Ответственность кредитора

Табло со знаком доллара в витрине операционной кассы банка. Архивное фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Экономим на рубле: зачем россиянам очередные валютные кредиты
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак признал, что такая ситуация является для него неожиданной. "Я являюсь сторонником того, что возникновение проблемной задолженности – это, прежде всего, вина кредитора", – сказал он. Вместе с тем он напомнил, что банкротство физлиц не входит в зону его ответственности. "Поэтому мой комментарии нельзя рассматривать как комментарии Минфина", — подчеркнул Сторчак.

Замминистра отметил также, что такая позиция не очень популярна среди финансистов всего мира. "Во всем мире кредитор – это священная корова", — сказал он, отметив, однако, что органы регулирования и надзора мировой финансовой сферы постепенно склоняются к тому, чтобы повысить ответственность кредиторов за появление так называемых нефункционирующих активов. "Пока это касается только юридических лиц", — отметил замминистра.

Озвученные данные по кредитной нагрузке в РФ Сторчак назвал невероятными. По его мнению, власти должны срочно решать проблему. "Рано или поздно это выстрелит", — сказал он.

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья
В качестве решения, по его словам, можно обсудить создание специального фонда – по аналогии с фондом защиты прав дольщиков. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства существует с октября 2017 года. Согласно действующему законодательству, застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в фонд взносы в размере 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве.

"Получается, нужно делать аналог. Если 7 миллионов граждан имеют закредитованность, нечто подобное надо создавать в масштабах страны и заставить коммерческие банки, активно работающие на потребительском кредитовании, в этот фонд перечислять (взносы – ред)", — считает Сторчак.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена