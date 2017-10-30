Эксперты подсчитали, сколько россиян могут объявить о банкротстве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Платить по кредитам в России фактически не могут семь миллионов человек, но воспользоваться законом о банкротстве они не в состоянии из-за слишком высокой стоимости этой процедуры, рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, выступая на открытии Всероссийской недели сбережений в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), долговая нагрузка российских заемщиков за последние полгода снизилась на 0,51 процентного пункта и на 1 октября 2017 года составила 24,67%, (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу). Но снижение отмечается среди граждан с доходами выше 20 тысяч рублей в месяц, а для заемщиков с более низкими доходами долговая нагрузка, напротив, выросла.
Количество потенциальных банкротов — граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве, по данным НБКИ, на конец сентября составило 799,5 тысячи человек. Это граждане, имеющие просроченный долг по всем видам займов более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней.
Дорогие банкроты
"Попытались воспользоваться этим законом — 70 тысяч человек из 7 миллионов. Воспользовались — порядка 40 тысяч человек. То есть мы говорим о том, что 90% людей, которые не платят по своим кредитам, к этому закону не обращались", – заявил Янин.
"Закон, конечно, требует скорейших изменений. Их готовит Минэкономразвития. Но очень долго оно их делает", — отметил Янин.
По его словам, если бы процедура банкротства стоила в пределах 10 тысяч рублей, власти регионов могли бы даже субсидировать это для семей с детьми. Это было бы выгодно региону. "Потому что есть истории, когда там никакая реструктуризация невозможна. А бегать постоянно от приставов, выходить в "черную зону", чтобы твои деньги не списывали – это неправильное поведение", – пояснил он.
Ответственность кредитора
Замминистра отметил также, что такая позиция не очень популярна среди финансистов всего мира. "Во всем мире кредитор – это священная корова", — сказал он, отметив, однако, что органы регулирования и надзора мировой финансовой сферы постепенно склоняются к тому, чтобы повысить ответственность кредиторов за появление так называемых нефункционирующих активов. "Пока это касается только юридических лиц", — отметил замминистра.
Озвученные данные по кредитной нагрузке в РФ Сторчак назвал невероятными. По его мнению, власти должны срочно решать проблему. "Рано или поздно это выстрелит", — сказал он.
"Получается, нужно делать аналог. Если 7 миллионов граждан имеют закредитованность, нечто подобное надо создавать в масштабах страны и заставить коммерческие банки, активно работающие на потребительском кредитовании, в этот фонд перечислять (взносы – ред)", — считает Сторчак.