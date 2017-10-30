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Экономика

Криптовалюты в ближайшее время не смогут заменить рубль, заявили экономисты

14:1230.10.2017
(обновлено: 14:14 30.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Криптовалюты в ближайшее время и, возможно, и в будущем не смогут заменить российский рубль, полагают аналитики и эксперты, опрошенные РИА Новости. Таким образом, они с рядом оговорок в целом согласны с мнением главы Минфина Антона Силуанова.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин никогда не заменит рубль, заявил Силуанов
В минувшее воскресенье Силуанов назвал биткоин денежным суррогатом и заявил, что криптовалюта никогда не сможет заменить рубль в России. По его мнению, с этим инструментом лучше работать только профессиональным участникам – тем, кто понимает, в какую сторону будет расти или падать курс такой криптовалюты.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. Кроме того, им поручено подготовить поправки по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ.

Биткоин — не рубль

Эксперты выразили почти единое согласие с мнением министра финансов РФ Антона Силуанова: ни биткоин, ни любая другая криптовалюта не смогут заменить рубль. "С одной стороны нельзя не согласится с господином Силуановым, который сказал что биткоин никогда не станет рублем, то есть не сможет его заменить. Также я разделяю его мнение о высокой степени риска инвестирования в те или иные криптовалютные инструменты", — заявил партнер рейтингового агентства Digrate Петр Дворянкин.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Страсти по биткоину: когда лопнет пузырь и почему надо майнить по-крупному
"С утверждением "биткоин — не денежные знаки Российской Федерации" спорить бессмысленно — это действительно так", — отметил блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант.

"В ближайшие годы криптовалюта в России не заменит рубль, а будет являться экзотическим средством заработка, платежа и инвестиций для небольшой группы людей", — полагает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

"Криптовалюты – это пока всего лишь некий цифровой актив, который можно поменять на реальный актив. Их проблема состоит в том, что они не отражают свою реальную стоимость, а зачастую формируются за счет манипуляций. Еще одна особенность — криптовалюты не имеют единого источника эмиссии, они ограничены на программном уровне (кодом)…. Сегодня криптовалюты решают ограниченные задачи, в большинстве случаев использовать криптовалюты как средство платежа невыгодно", — рассказал председатель совета директоров ИК "Прайм Капитал" Роман Лыков.

Криптовалюты могут быть полезными

"Есть ряд стран с продуманной и взвешенной экономической политикой, которые уже легализовали в том или ином формате оборот криптовалюты, например Япония и Швейцария. Первая сильно увеличила свой национальный капитал после бегства криптокапитала из Китая, а в Швейцарии скоро можно будет платить налоги в криптовалюте. При этом там биткоин не стал заменителем национальной валюты. Речь идет о том, что биткоин, по сути — это "первопроходец", давший жизнь более совершенным инструментам и технологиям в цифровом финансовом мире", — проинформировал Дворянкин.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России
"Если Россия поставит крест на перспективе оборота криптовалют как таковых на государственном уровне без поиска возможных компромиссов, то она не будет интегрирована в цифровую экономику, что закончится тем, что уже в среднесрочной и тем более в долгосрочных перспективах приведет к еще большей экономической изоляции", — предупредил он.

При этом Дворянкин отметил, что аккуратный и взвешенный подход к разработке криптовалютного законодательства и легализация криптовалюты, в том или ином формате, "открывают огромные перспективы по привлечению зарубежных инвестиций, в том числе в обход ряда международных санкций". "С учетом высокой инвестиционной привлекательности России в целом и ряда ее объектов производств, в частности — это могло бы стать одним из приоритетных направлений по экономическому развитию страны", — добавил он.

Коптелов также считает, что криптовалюты могут стать полезными в будущем. "В случае, если новые криптовалюты докажут свою устойчивость и защищенность на многолетнем периоде времени, то их доля будет постепенно увеличиваться, однако это развитие будет постепенным и затянется не на один год", — отметил он.

"Безусловно, в данный момент инвестиции в криптовалюты несут определенные риски для рядового инвестора из-за волатильности. В перспективе, однако, стоимость биткоина уже не будет так сильно колебаться", — указала директор по глобальным коммуникациям Waves Platform Наталья Малёва.

© Fotolia / prima91Электронная валюта биткоин
© Fotolia / prima91
Электронная валюта биткоин

Запретить не получится

Максим Блант напомнил, что изначально многие страны пытались запретить и ограничить оборот криптовалют, однако затем изменили свою точку зрения.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вопрос доверия: почему все говорят о блокчейне и зачем он нужен
"При этом ни "задавить в зародыше", ни дискредитировать биткоин и блокчейн-технологии за минувшие восемь лет не получилось. Хотя американские, китайские власти очень старались в этом направлении. Потом в полном соответствии с принципом "если не можешь уничтожить, надо возглавить", целый ряд стран начал предпринимать усилия по строительству "государственного блокчейна". Россия, кстати, тоже. Если говорить о перспективах запрета оборота криптовалют — дело это не слишком перспективное", — считает он.

Ограничения криптовалют

Некоторые эксперты считают, что пытаться ограничивать доступ к криптовалютам бессмысленно. По словам Бланта, независимо от того, каким будет определение криптовалюты, они будут несоответствовать законодательству.

Оборудование для майнинга биткоинов
© REUTERS / Stephen Lam/File Photo
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"Это очевидная глупость. Если (криптовалюты — ред.) это пирамида, с какой стати разрешать в это инвестировать профессиональным инвесторам, которые, среди прочего, управляют негосударственными пенсионными фондами, средствами розничных банков, и так далее? Если это финансовый актив — с какой стати запрещать инвестировать в него физлицам? Если это денежный суррогат — это уголовное преступление", — отметил Блант.

"Сравнивать биткоин с пирамидой или МММ все же некорректно. У пирамиды существуют конкретные бенефициары, которые контролируют ее работу и, в конечном счете, получают основную часть средств вкладчиков, у биткоина, напротив, нет ни бенефициаров, ни лиц, которые напрямую контролируют работу системы, сама система абсолютно прозрачна и функционирует на основании алгоритмов", — заметил директор, руководитель группы по оказанию юруслуг для технологических проектов компании "Делойт" по региону СНГ Артем Толкачев.

По его словам, важно понимать, что криптовалюты это уже часть мировой экономики. "Исключая возможность их законного использования в России мы лишь исключаем Россию из этой части мировой экономики, что представляется довольно нецелесообразным. Регуляторы по всему миру стремятся установить правила использования криптовалют, которые позволят внедрить этот инструмент в национальную экономику, на мой взгляд, в России было бы правильнее придерживаться именно такого подхода", — добавил он.

Золотой биткойн
© Fotolia / adrianbysiak
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"Что касается превращения криптовалюты в инвестиционный инструмент, доступный только профессиональным инвесторам, опять-таки без взвешенного подхода, то тогда, надо запретить доступ простых граждан в букмекерские конторы, закрыть ипподром и запретить лотереи, форекс. Конечно, с позиции нашего агентства мы видим огромный процент риска и мошенничества в этой отрасли. Но мы же не закрываем краудфаундинговые площадки, например, а криптовалюты, проведение ICO — по сути тот же краудфандинг, который позволяет обычным гражданам делать инвестиции с потенциальным доходом выше, чем в Сбербанке", — указал Дворнякин.

"Что касается профессиональных участников, то сейчас в России отсутствует необходимая цифровая инфраструктура и регулирование для их выхода на рынок криптовалют. Тем не менее, уже в следующем году появятся пилотные проекты, которые позволят проводить оценку, учет и хранение криптоактивов для профессиональных участников", — считает Малёва.

"Биткоин как и любые другие криптовалюты не ставят своей целью стать денежными единицами в какой-то отдельно взятой стране. Главное отличие криптовалют – то, что они децентрализованы, и ими можно пользоваться по всему миру, и эмиссия их может производиться по всему миру. Это и есть главное преимущество криптовалют по отношению к фиатным деньгам: они не контролируются некими центральными органами, ими нельзя манипулировать, они не могут быть ограничены государственными корпорациями", — рассказал основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Греф не видит перспектив для создания крипторубля
Как отметил сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes), криптовалюты по определению не могут быть регулируемы государствами, и дать им законодательное определение крайне сложно. Власти могут регулировать лишь обменные операции между фиатными деньгами и криптовалютами. "Страна, которая утверждает, что создаст криптовалюту, на самом деле создаст электронную версию печатной фиатной валюты. Крипторубль, например, будет регулироваться так же, как и обычный рубль", — рассказал он.

При этом Лыков полностью согласен с утверждением Силуанова. "Для начала лучше дать возможность поработать с этим активом квалифицированным инвесторам или ограничить (возможность оборота для физлиц – ред.) в денежном выражении", — считает он.

"Мы согласны с главой Минфина в той части, что доступ к торговле криптовалютами должны иметь лишь профессиональные и квалифицированные участники, для неопытных инвесторов это инструменты с повышенным риском", — сказал в свою очередь старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

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