Криптовалюты в ближайшее время не смогут заменить рубль, заявили экономисты

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Криптовалюты в ближайшее время и, возможно, и в будущем не смогут заменить российский рубль, полагают аналитики и эксперты, опрошенные РИА Новости. Таким образом, они с рядом оговорок в целом согласны с мнением главы Минфина Антона Силуанова.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. Кроме того, им поручено подготовить поправки по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ.
Биткоин — не рубль
Эксперты выразили почти единое согласие с мнением министра финансов РФ Антона Силуанова: ни биткоин, ни любая другая криптовалюта не смогут заменить рубль. "С одной стороны нельзя не согласится с господином Силуановым, который сказал что биткоин никогда не станет рублем, то есть не сможет его заменить. Также я разделяю его мнение о высокой степени риска инвестирования в те или иные криптовалютные инструменты", — заявил партнер рейтингового агентства Digrate Петр Дворянкин.
"В ближайшие годы криптовалюта в России не заменит рубль, а будет являться экзотическим средством заработка, платежа и инвестиций для небольшой группы людей", — полагает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.
"Криптовалюты – это пока всего лишь некий цифровой актив, который можно поменять на реальный актив. Их проблема состоит в том, что они не отражают свою реальную стоимость, а зачастую формируются за счет манипуляций. Еще одна особенность — криптовалюты не имеют единого источника эмиссии, они ограничены на программном уровне (кодом)…. Сегодня криптовалюты решают ограниченные задачи, в большинстве случаев использовать криптовалюты как средство платежа невыгодно", — рассказал председатель совета директоров ИК "Прайм Капитал" Роман Лыков.
Криптовалюты могут быть полезными
"Есть ряд стран с продуманной и взвешенной экономической политикой, которые уже легализовали в том или ином формате оборот криптовалюты, например Япония и Швейцария. Первая сильно увеличила свой национальный капитал после бегства криптокапитала из Китая, а в Швейцарии скоро можно будет платить налоги в криптовалюте. При этом там биткоин не стал заменителем национальной валюты. Речь идет о том, что биткоин, по сути — это "первопроходец", давший жизнь более совершенным инструментам и технологиям в цифровом финансовом мире", — проинформировал Дворянкин.
При этом Дворянкин отметил, что аккуратный и взвешенный подход к разработке криптовалютного законодательства и легализация криптовалюты, в том или ином формате, "открывают огромные перспективы по привлечению зарубежных инвестиций, в том числе в обход ряда международных санкций". "С учетом высокой инвестиционной привлекательности России в целом и ряда ее объектов производств, в частности — это могло бы стать одним из приоритетных направлений по экономическому развитию страны", — добавил он.
Коптелов также считает, что криптовалюты могут стать полезными в будущем. "В случае, если новые криптовалюты докажут свою устойчивость и защищенность на многолетнем периоде времени, то их доля будет постепенно увеличиваться, однако это развитие будет постепенным и затянется не на один год", — отметил он.
"Безусловно, в данный момент инвестиции в криптовалюты несут определенные риски для рядового инвестора из-за волатильности. В перспективе, однако, стоимость биткоина уже не будет так сильно колебаться", — указала директор по глобальным коммуникациям Waves Platform Наталья Малёва.
Запретить не получится
Максим Блант напомнил, что изначально многие страны пытались запретить и ограничить оборот криптовалют, однако затем изменили свою точку зрения.
Ограничения криптовалют
Некоторые эксперты считают, что пытаться ограничивать доступ к криптовалютам бессмысленно. По словам Бланта, независимо от того, каким будет определение криптовалюты, они будут несоответствовать законодательству.
"Сравнивать биткоин с пирамидой или МММ все же некорректно. У пирамиды существуют конкретные бенефициары, которые контролируют ее работу и, в конечном счете, получают основную часть средств вкладчиков, у биткоина, напротив, нет ни бенефициаров, ни лиц, которые напрямую контролируют работу системы, сама система абсолютно прозрачна и функционирует на основании алгоритмов", — заметил директор, руководитель группы по оказанию юруслуг для технологических проектов компании "Делойт" по региону СНГ Артем Толкачев.
По его словам, важно понимать, что криптовалюты это уже часть мировой экономики. "Исключая возможность их законного использования в России мы лишь исключаем Россию из этой части мировой экономики, что представляется довольно нецелесообразным. Регуляторы по всему миру стремятся установить правила использования криптовалют, которые позволят внедрить этот инструмент в национальную экономику, на мой взгляд, в России было бы правильнее придерживаться именно такого подхода", — добавил он.
"Что касается профессиональных участников, то сейчас в России отсутствует необходимая цифровая инфраструктура и регулирование для их выхода на рынок криптовалют. Тем не менее, уже в следующем году появятся пилотные проекты, которые позволят проводить оценку, учет и хранение криптоактивов для профессиональных участников", — считает Малёва.
"Биткоин как и любые другие криптовалюты не ставят своей целью стать денежными единицами в какой-то отдельно взятой стране. Главное отличие криптовалют – то, что они децентрализованы, и ими можно пользоваться по всему миру, и эмиссия их может производиться по всему миру. Это и есть главное преимущество криптовалют по отношению к фиатным деньгам: они не контролируются некими центральными органами, ими нельзя манипулировать, они не могут быть ограничены государственными корпорациями", — рассказал основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.
При этом Лыков полностью согласен с утверждением Силуанова. "Для начала лучше дать возможность поработать с этим активом квалифицированным инвесторам или ограничить (возможность оборота для физлиц – ред.) в денежном выражении", — считает он.
"Мы согласны с главой Минфина в той части, что доступ к торговле криптовалютами должны иметь лишь профессиональные и квалифицированные участники, для неопытных инвесторов это инструменты с повышенным риском", — сказал в свою очередь старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.