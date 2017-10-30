Медведев подписал поручения по созданию условий по инвестициям и экспорту

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам консультативного совета по иностранным инвестициям подписал поручения для министерств и ведомств по созданию благоприятных условий для иностранных инвестиций и стимулированию экспорта.

В понедельник на совещании с вице-премьерами глава правительства напомнил, что ранее состоялся консультативный совет по иностранным инвестициям, которому предшествовала большая подготовка в течение года, в нем приняли участие главы мировых крупнейших компаний и банков.

"Я подписал поручения по ответственным министерствам и ведомствам, они касаются разных отраслей. На что хотел бы обратить внимание: первое касается стимулирования самого экспорта. Будет проведена работа по формированию упрощенного порядка идентификации иностранных товаров в продуктах переработки, потому что об этом коллеги, руководители крупных компаний, которые имеют большие миллиардные инвестиции в нашу страну, просили", — заявил Медведев.

Кроме того, он поручил проработать вопрос создания сертификатов здоровья.

"Многие страны требуют, так называемые, сертификаты здоровья на экспортируемую продукцию. Это тоже нужно сделать будет. В ближайшее время нужно будет определиться, какой именно государственный орган будет заниматься выдачей таких сертификатов. Это, кстати, просьба и от иностранных, и от наших инвесторов", — подчеркнул он.