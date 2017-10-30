Рогозин рассказал о росте товарооборота с Китаем

ЧУНЦИН (Китай), 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и Китая в последние годы прикладывают значительные усилия для развития торгово-экономического сотрудничества, благодаря чему уже за первые восемь месяцев 2017 года взаимный товарооборот превысил 54 миллиарда долларов, заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании двусторонней межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств.
Встреча комиссии проходит в китайском городе центрального подчинения Чунцин 29-30 октября, ее сопредседателями являются вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Ван Ян. В воскресенье стороны провели встречу в узком составе.
Рогозин добавил, что " буквально два года назад мы с вами анализировали эту ситуацию, искали варианты дальнейшего поступательного развития двусторонних экономических отношений, вот итоги этого 2017 года говорят сами за себя".
По его словам, "наша задача – поддержать долгосрочную устойчивую динамику торгово-экономического сотрудничества, этому должно способствовать развитие промышленной кооперации, научно-техническое, инновационное сотрудничество, информационно-телекоммуникационных технологии".