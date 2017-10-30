Рогозин рассказал о росте товарооборота с Китаем

ЧУНЦИН (Китай), 30 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия и Китая в последние годы прикладывают значительные усилия для развития торгово-экономического сотрудничества, благодаря чему уже за первые восемь месяцев 2017 года взаимный товарооборот превысил 54 миллиарда долларов, заявил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании двусторонней межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств.

"Благодаря совместным усилиям в текущем году был обеспечен рост двустороннего товарооборота, который только по итогам восьми месяцев увеличился на треть и превысил 54 миллиарда долларов США", — заявил российский вице-премьер.

Встреча комиссии проходит в китайском городе центрального подчинения Чунцин 29-30 октября, ее сопредседателями являются вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Ван Ян. В воскресенье стороны провели встречу в узком составе.

Рогозин добавил, что " буквально два года назад мы с вами анализировали эту ситуацию, искали варианты дальнейшего поступательного развития двусторонних экономических отношений, вот итоги этого 2017 года говорят сами за себя".

"Эти результаты есть, они достигнуты именно благодаря нашему упорству, упорству наших коллег в ведомствах, министерствах, вообще во всей государственной исполнительной власти Китая и России, для того чтобы перебороть тенденцию, связанную с санкционной политикой, с общеэкономическим кризисом и идти дальше вперед навстречу друг другу", — сказал Рогозин.

По его словам, "наша задача – поддержать долгосрочную устойчивую динамику торгово-экономического сотрудничества, этому должно способствовать развитие промышленной кооперации, научно-техническое, инновационное сотрудничество, информационно-телекоммуникационных технологии".