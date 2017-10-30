Японская бизнес-миссия на Курилах сосредоточилась на марикультуре

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт – РИА Новости. Вторая бизнес-миссия из Японии изучает возможности Курильских островов для совместного с Россией развития марикультуры, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.
Ее участники побывали в бухтах Кунашира, где предлагается развернуть реализацию проектов по разведению ценных водных биологических ресурсов. В Космодемьянской бухте предлагается выращивать мидии, трепанг и других моллюсков и можно построить рыбоперерабатывающий завод, говорится в сообщении. Местное предприятие ведет здесь лов наваги и корюшки, есть также возможности для добычи лосося.
Серноводская бухта отличается большими запасами морского гребешка, выращивать его предлагают пастбищным способом. "У бухты Измены – другая специфика. Здесь сосредоточены большие запасы ценных водорослей – анфельции и ламинарии. Местная компания, ведущая их добычу, строит завод, который будет перерабатывать сырье, и предлагает японской стороне принять участие в проекте", — сообщили в пресс-службе.
"Японская сторона очень серьезно подготовилась к визиту и мы услышали конкретные предложения по разведению тех или иных видов водных биологических ресурсов. Мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией проектов в сфере марикультуры, которые требуют детальной проработки, в том числе и с наукой. Этим сейчас и будем заниматься. Представители российской, и японской сторон понимают, в каком направлении мы идем", — цитирует пресс-служба Щербину.
Первая группа представителей правительства и бизнеса Японии посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан с 27 июня по 1 июля и ознакомилась с территориями и инфраструктурой, связанными с планируемыми японо-российскими проектами в области рыболовства, туризма, медицины, экологии и некоторыми другими.
Синдзо Абэ заявил в ходе прошедшего в сентябре Восточного экономического форума, что они с российским президентом Владимиром Путиным согласились, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан ими.