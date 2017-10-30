Японская бизнес-миссия на Курилах сосредоточилась на марикультуре

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт – РИА Новости. Вторая бизнес-миссия из Японии изучает возможности Курильских островов для совместного с Россией развития марикультуры, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"По прибытию на Кунашир участники делегации разбились на пять тематических групп — сельское хозяйство, туризм, энергетика, окружающая среда и марикультура. Развитие марикультуры – одно из приоритетных направлений сотрудничества. В состав именно этой тематической группы вошли председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина и помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава", — говорится в сообщении.

Ее участники побывали в бухтах Кунашира, где предлагается развернуть реализацию проектов по разведению ценных водных биологических ресурсов. В Космодемьянской бухте предлагается выращивать мидии, трепанг и других моллюсков и можно построить рыбоперерабатывающий завод, говорится в сообщении. Местное предприятие ведет здесь лов наваги и корюшки, есть также возможности для добычи лосося.

Серноводская бухта отличается большими запасами морского гребешка, выращивать его предлагают пастбищным способом. "У бухты Измены – другая специфика. Здесь сосредоточены большие запасы ценных водорослей – анфельции и ламинарии. Местная компания, ведущая их добычу, строит завод, который будет перерабатывать сырье, и предлагает японской стороне принять участие в проекте", — сообщили в пресс-службе.

Участники еще одной группы побывали на площадке в районе поселка Горячий Пляж, где можно возвести теплицу. Представители делегации, которых интересует развитие туризма, побывали на вулкане Головнина. Участники третьей группы посетили две дизельные и ветродизельную электростанции. На заводе по производству бетона и площадке твердых бытовых отходов побывали участники группы "Окружающая среда".

"Японская сторона очень серьезно подготовилась к визиту и мы услышали конкретные предложения по разведению тех или иных видов водных биологических ресурсов. Мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией проектов в сфере марикультуры, которые требуют детальной проработки, в том числе и с наукой. Этим сейчас и будем заниматься. Представители российской, и японской сторон понимают, в каком направлении мы идем", — цитирует пресс-служба Щербину.

Первая группа представителей правительства и бизнеса Японии посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан с 27 июня по 1 июля и ознакомилась с территориями и инфраструктурой, связанными с планируемыми японо-российскими проектами в области рыболовства, туризма, медицины, экологии и некоторыми другими.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Синдзо Абэ заявил в ходе прошедшего в сентябре Восточного экономического форума, что они с российским президентом Владимиром Путиным согласились, что мирный договор между Россией и Японией должен быть подписан ими.