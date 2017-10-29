Премьеры России и Норвегии обсудили сотрудничество в арктическом регионе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьер-министры России Дмитрий Медведев и Норвегии Эрна Сульберг обсудили укрепление практического сотрудничества в арктическом регионе, сообщает пресс-служба российского кабинета.

Норвежский премьер позвонила Медведеву, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген.

"Главы правительств отметили важность укрепления практического сотрудничества в Арктическом регионе, подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии российско-норвежских отношений", — говорится в сообщении.