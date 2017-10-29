Силуанов: Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу на $3 млрд

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт — РИА Новости. Россия открыта для переговоров с Украиной по долгу на 3 миллиарда долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы открыты к переговорам с украинскими коллегами. Основное условие — это то, что мы должны вернуть с Украины в полном объеме долг — это 3 миллиарда долларов США. И наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов. Такие переговоры мы ведем. Уверен, что предложения по выполнению Украиной своих обязательств будут найдены", — заявил Силуанов в эфире программы "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому дело было передано в суд, а 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить долг.

Высокий суд Лондона в июле конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта, уточнив полную суму долга и штрафных процентов; каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов. Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.

Кроме того, суд обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме 2,8 миллиона фунтов стерлингов, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года. Более того, суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной Украиной в июне текущего года апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. Слушания в Апелляционном суде запланированы на январь 2018 года.

В сентябре Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации части судебных издержек, понесенных российской стороной, перечислив 1,16 миллионов фунтов стерлингов, сообщал Минфин РФ.