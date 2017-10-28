Билла Гейтса сместили с первой строчки рейтинга Forbes

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава компании Amazon миллиардер Джефф Безос сместил основателя Microsoft Билла Гейтса с первой строчки рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes.

"Лишь 150 человек во всем мире обладают состоянием свыше десяти миллиардов долларов. Генеральный директор Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на эту сумму всего за один день", — пишет издание.

Состояние Безоса оценивается в 93,1 миллиарда долларов. Оно выросло на десять миллирдов после публикации квартального отчета Amazon, из которого следует, что показатели роста компании превзошли ожидания аналитиков. В результате акции онлайн-ритейлера выросли на 13 процентов.

Гейтс-филантроп

Безос обогнал Билла Гейтса на 3,2 миллиарда долларов, однако Forbes указывает на то, что основатель Microsoft передает огромные суммы на благотворительность.

"Хотя Гейтс на данный момент сейчас значительно беднее Безоса, как филантропу ему нет равных", — говорится в статье.

Forbes напоминает, что основатель Microsoft в августе отказался от 38% акций компании, передав их на благотворительность. Суммарная стоимость бумаг оценивается в 4,6 миллиарда долларов. Столько Безос не жертвовал за всю свою карьеру, а Гейтс простился с этой суммой одним махом, отмечается в публикации.

"Если бы Гейтс не был таким филантропом — а он за свою жизнь отдал на благотворительность как минимум 35,7 миллиарда долларов — он до сих пор был бы богатейшим человеком в мире, причем с большим отрывом", — пишет Forbes.

"Бронзу" рейтинга получил еще один американец — инвестор Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в 80,6 миллиарда долларов. Четвертое место занял владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замкнул создатель Facebook Марк Цукерберг — его капитал оценивается в 73,8 миллиарда долларов.

В рейтинге самых богатых людей мира Forbes за март первое место занял Билл Гейтс, второе — Уоррен Баффет, а третьим стал Джефф Безос.

Безос уже был первым

Основатель интернет-компании Amazon становится лидером в рейтинге Forbes не впервые. Так, в июле он уже обгонял Билла Гейтса.

Занять первую строчку Безосу помог курс акций Amazon, который увеличился на 1,6 процента после открытия торгов 27 июля. В результате его состояние выросло на 1,4 миллиарда долларов.

Таким образом, бизнесмен стал богаче основателя Microsoft на 500 миллионов долларов.

Ортега дышит Гейтсу в спину

Экс-президент и сооснователь испанской Inditex Амансио Ортега, в которую входит сеть магазинов одежды Zara, ранее уже не раз становился первым в списке самых богатых людей мира. Впервые звание богатейшего человека планеты Ортега получил в октябре 2015 года, однако менее чем через сутки вновь уступил его Гейтсу. В ноябре 2016 года он опять попал на первую строчку, но создатель Microsoft вернул себе лидерство через несколько часов.

В конце августа испанец вновь стал богаче традиционного лидера рейтинга — на двести миллионов долларов. Акции Inditex 29 августа подорожали на один процент, и уже на следующий день Ортега был первым в списке.

Продвижению испанского предпринимателя в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос в августе сдали свои позиции. Основатель Microsoft сделал крупное пожертвование, а Безос опустился в рейтинге после резкого падения акций Amazon, последовавшего за публикацией финансовой отчетности компании.

Обвал акций Amazon

После публикации слабых квартальных данных отчетности Amazon глава онлайн-ритейлера обеднел почти на 18 миллиардов долларов и спустился на третье место в рейтинге. Тогда общее общее состояние миллиардера оценивалось в 72,8 миллиарда долларов, в то время как до публикации 27 июля финрезультатов компании состояние Безоса достигло 90,6 миллиарда доллара, что сделало его на несколько часов самым богатым человеком на планете.

По итогам второго квартала текущего года прибыль онлайн-ритейлера составила 197 миллионов долларов, что в 4,35 раза меньше показателя за аналогичный период 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,40 доллара против 1,78 доллара годом ранее. Эксперты ожидали, что прибыль достигнет отметки 1,42 доллара за акцию. После публикации отчетности бумаги Amazon стали дешеветь.