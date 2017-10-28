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Экономика

Хорватия проиграла очередной международный суд по своей нефтекомпании INA

12:5428.10.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкГорода мира. ЗагребГорода мира. Загреб
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГРАД, 28 окт — РИА Новости. Хорватия проиграла очередной спор в международном суде — на этот раз в Верховном суде Швейцарии в борьбе с венгерским MOL за право управления своей нефтяной компанией INA. Решение швейцарского суда было обнародовано в пятницу на сайте правительства Хорватии.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
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На данный момент венгерский нефтегазовый концерн MOL является владельцем 49,1% акций INA, а также управляет этой компанией. Еще 44,8% акций принадлежит правительству Хорватии, а 6,1% акций находятся в распоряжении малых акционеров. В опубликованном в субботу интервью газете Jutarnji list глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что крупнейшая российская нефтяная компания рассматривает возможность вхождения в капитал INA.

Загреб в течение последних нескольких лет пытается вернуть контроль над INA, потерянный в 2008-2009 годах. По утверждению властей Хорватии, передача нефтекомпании под управление венграм стала возможной благодаря взятке, полученной бывшим хорватским премьером Иво Санадером.

INA — одна из крупнейших компаний балканского региона. Она была основана в 1964 году. Кроме Хорватии, INA осуществляет разведку и добычу на Ближнем Востоке и в Африке. По состоянию на конец 2016 года насчитывала около 11 тысяч сотрудников. Чистая выручка за 2016 год составила около 13,5 миллиона евро в сравнении с убытком порядка 190 миллионов евро в 2015 году.

История конфликта

Венгерский MOL вошел в INA в результате приватизации в 2003 году, купив 25% полюс одну акцию за 505 миллионов долларов, а в 2008 году докупил 22,15% акций, став тем самым мажоритарным акционером. В 2009 году власти Хорватии и MOL изменили соглашение о взаимоотношениях акционеров, в результате чего венгры получили право выдвигать председателя правления INA и расширили свое представительство в наблюдательном совете. В том же 2009 году был подписан договор, согласно которому власти Хорватии в будущем должны были взять на себя приносивший убытки газовый бизнес компании.

Автозаправочная станция компании Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 2010 году по инициативе парламента Хорватии формируется комиссия по расследованию сделки от 2009 года. В 2011 году Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии открывает расследование непосредственно против бывшего премьер-министра Хорватии Иво Санадера.

По данным следователей, Санадер злоупотребил служебным положением, посодействовав передаче прав правления в INA венграм. За это он от председателя правления венгерской MOL Жолта Хернади предположительно получил взятку в 10 миллионов евро.

Санадер и венгерская сторона все отрицали, а официальные органы Венгрии не стали содействовать хорватскому расследованию в той степени, как того ожидали в Загребе.

В 2012 году хорватский суд признал Иво Санадера виновным в получении взятки от руководителей MOL в пять миллионов евро, хотя обвинение настаивало на вдвое большей сумме. За этот и еще один коррупционный эпизод экс-премьер получил единый срок в 10 лет тюрьмы.

В 2013 году правительство Хорватии заявляет о недовольстве работой INA под управлением венгров, указывая на падение с 2009 по 2012 год добычи, переработки, доходов, инвестиций, и инициирует с венгерской стороной переговоры о будущем компании.

В последующие годы стороны провели несколько раундов переговоров, параллельно пытаясь добиться правды в национальных и международных судах. В MOL заявляли о желании избавиться от акций, а власти Хорватии выражали намерение избавиться от стратегического партнера, однако ничего из этого до сих пор не произошло.

По заявлению хорватских властей, до конца текущего года для оценки состояния компании будет привлечен независимый консультант.

Хорватия: гол в свои ворота

Поворотным моментом для разнообразных судебных разбирательств стала неожиданная отмена хорватским судом приговора Иво Санадеру по делу о получении взятки. Таким образом оказалось, что свои же судьи лишили Хорватию главного аргумента в международных судах в борьбе за возврат контроля над INA: требования об отмене сделки с MOL об управлении в INA от 2009 года базировались на факте взятки, полученной Санадером.

Приговор Санадеру, получившему 10 лет тюрьмы в 2012 году, был в 2014 году смягчен до 8,5 лет Верховным судом, а отменен Конституционным судом Хорватии в 2015 году.

MOL первым в 2013 году обратился в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне с жалобой на нарушение обязательств Хорватии в связи с инвестициями MOL в этой стране. Решение по этому делу ожидается до конца 2018 года.

Другой процесс был инициирован Хорватией в 2014 году по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL) в Женеве — Загреб требовал отмены соглашения от 2009 года о передаче MOL прав управления в INA. Требование было отклонено в декабре 2016 года.

Попытка обжалования через Верховный суд Швейцарии также не принесла хорватам успеха, о чем стало известно в пятницу. В результате Хорватия должна возместить 200 тысяч швейцарских франков судебных расходов и 250 тысяч швейцарских франков другой стороне спора.

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