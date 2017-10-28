МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Юристам необходимо заняться разработкой нормативно-правовой базы для развития цифровой экономики, заявил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
По мнению Груздева, юридическое сообщество должно не только работать над снятием существующих правовых ограничений для внедрения новых интеллектуальных разработок, но и начинать проектировать регуляторную среду будущего, основываясь на ежедневно развивающихся технологиях.
"Многие компании сегодня вкладывают серьезные средства в развитие технологий искусственного интеллекта, и следующим вопросом встает правовой статус машин, наделенных автономной функцией. Так что вопрос регулирования возможностей, появляющихся вместе с новыми технологиями, очень важен для защиты интересов граждан", — отметил глава АЮР.
По мнению премьера, юристы должны "непрестанно следить за теми процессами, которые происходят в сфере инноваций, цифровизации экономики", которая пока не имеет нормальной нормативной основы во всем мире.
Медведев подчеркнул, что такую нормативную базу еще предстоит сформировать в будущем.