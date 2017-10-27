Парубий предложил Волкеру новый рычаг давления на Россию

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером в Киеве предложил расширить антироссийские санкции на энергетический сектор. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Он подчеркнул, что Украина и Восточная Европа выступают категорически против строительства газопровода "Северный поток — 2".
"Мы сейчас готовим письмо от председателей парламентов стран Центральной, Восточной Европы и в Европарламент, и в Соединенные Штаты Америки, с призывом приостановить участие в строительстве "Северного потока — 2", — сказал Парубий.
Ранее посол США на Украине Мари Йованович выразила опасение, что запуск "Северного потока — 2" приведет к тому, что Киев будет терять до трех процентов ВВП в год. Она заявила, что Украина должна "оставаться важной страной для транспортировки газа", но не объяснила, почему.