Парубий предложил Волкеру новый рычаг давления на Россию

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на встрече со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером в Киеве предложил расширить антироссийские санкции на энергетический сектор. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Для нас очень важно, чтобы санкции против России сохранялись и расширялись. Мы высоко оцениваем тот пакет санкций, который был недавно введен, и очень важно, чтобы он затронул и энергетический сектор", — заявил председатель украинского парламента.

Он подчеркнул, что Украина и Восточная Европа выступают категорически против строительства газопровода "Северный поток — 2".

"Мы сейчас готовим письмо от председателей парламентов стран Центральной, Восточной Европы и в Европарламент, и в Соединенные Штаты Америки, с призывом приостановить участие в строительстве "Северного потока — 2", — сказал Парубий.

В рамках проекта "Северный поток-2" планируется построить две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства выступают ряд стран, в частности, Украина, которая боится остаться без доходов от транзита российского газа, и США, планирующие экспортировать в Европу свой СПГ.

Ранее посол США на Украине Мари Йованович выразила опасение, что запуск "Северного потока — 2" приведет к тому, что Киев будет терять до трех процентов ВВП в год. Она заявила, что Украина должна "оставаться важной страной для транспортировки газа", но не объяснила, почему.