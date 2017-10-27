США уведомили Евросоюз о новых антироссийских санкциях

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США уведомили все страны ЕС и других партнеров, а также бизнес-сообщество о новых антироссийских санкциях, заявил журналистам представитель госдепа.

По словам представителя госдепа, США связались с союзниками и партнерами в Европе и за ее пределами. "Мы посетили Европу, Брюссель, поговорили со всеми государствами ЕС", — сказал американский дипломат, отметив, что представители администрации также посещали Лондон, Берлин и Париж для переговоров с партнерами по данному вопросу.

Дипломат рассказал, что также в Вашингтоне дипломаты "приняли делегации из Брюсселя". "Мы планируем снова поехать через две недели (в Европу), посетить другие столицы и снова Брюссель, чтобы поговорить с членами ЕС. Мы проводили видеоконференции, и не только с Европой. Кроме того, мы вышли на связь с другими союзниками и партнерами", — добавил он.

Представитель госдепа отметил, что американцы "выслушали отзывы, вопросы и обеспокоенности" партнеров относительно данных мер. "Что касается бизнес-сообщества, мы также связались с частным сектором", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Такой список в части РФ был составлен к 26 октября, когда госсекретарь США Рекс Тиллерсон уведомил конгресс о перечне компаний ВПК России и российских спецслужб, часть из которых уже находится под американскими санкциями.

Согласно "руководству по применению санкций" госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года, администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц в том числе и из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в упомянутые списки.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что речь идет о перспективе применения санкций США в отношении физических и юридических лиц третьих стран, которые могут на законных основаниях сотрудничать с компаниями РФ, включенными в список. По словам Рябкова, эти санкции являются противозаконными, нелегитимными и экстерриториальными.

Список включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ. Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".

СВ перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечень предприятий также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.