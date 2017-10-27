Греф рассказал, при каких обстоятельствах уйдет из Сбербанка

АНОСИНО (Московская область), 27 окт — РИА Новости. Возглавляющий почти 10 лет Сбербанк Герман Греф рассказал, при каких обстоятельствах он покинет крупнейший российский банк.

"Первого декабря будет 10 лет, как я занимаюсь Сбербанком. Сказать честно, я все больше и больше не понимаю, чем я занимаюсь. Наступит момент, когда я пойму, наконец, и я думаю, что это будет момент, когда нужно будет уйти сразу же", — сказал Греф в ходе заседания "Непрерывное обучение: как его использовать при развитии талантов в новом мире работы".

Пост президента — председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Акционеры Сбербанка за 10 лет переизбирали его три раза. Полномочия Грефа истекают к декабрю 2019 года.

Основным акционером и учредителем Сбербанка является ЦБ РФ, его доля в уставном капитале составляет 50%+1 акция. Другими акционерами банка являются международные и российские инвесторы.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что Сбербанк к 2020 году рассчитывает увеличить чистую прибыль до 1 триллиона рублей в год, такой показатель может быть заложен в новую стратегию банка на 2018-2020 годы. В 2016 году Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза — до 541,9 миллиарда рублей. Весь банковский сектор РФ за 2016 год заработал 930 миллиардов рублей.