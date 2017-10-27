Россия расширила список попавших под продэмбарго товаров

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Правительство постановило расширить список товаров, на которые распространяются российские контрсанкции. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Ограничения распространяются на ввоз живых свиней (за исключением чистопородных племенных животных) и субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков. При этом санкции не коснутся товаров, импортируемых для производства фармацевтической продукции.

Под продэмбарго попали различные виды животного жира: жир домашней птицы, крупного рогатого скота, овец или коз, а также свежий, охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или копченый свиной жир. Кроме того, к ввозу теперь запрещены неэмульгированные или несмешанные лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

Ограничительные меры затронут продукцию из США, стран Евросоюза, а также Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В постановлении отмечается, что это не скажется на обеспечении внутренних потребностей России.

Закрыть "серые" каналы поставок

Постановление внесено в правительство Министерством сельского хозяйства. Оно действительно до 31 декабря 2018 года.

Вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил, почему было принято решение о расширении российских ответных мер на санкции. По его словам, связано это с необходимостью закрыть полулегальные каналы поставок.

"Мы таким образом закрываем те "серые" каналы поставок, которые использовались для, фактически, поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям", — пояснил он.

Дворкович добавил, что Евросоюз поставляет не так много мясных субпродуктов и живых свиней в Россию, однако это все равно наносит ущерб рынку. По его словам, речь идет не о сотнях тысяч тонн, а о десятках, но даже в таком объеме поставки "неблагоприятно сказываются на конъюнктуре цен на российском рынке, ведут к потерям наших производителей"

"Без мяса не останемся"

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с RT позитивно оценил расширение Россией продэмбарго.

"Без мяса мы гарантированно не останемся, само эмбарго распространяется на часть стран, но в мире очень многие страны поставляют мясо в Россию", — пояснил он.

По словам эксперта, список дополнен позициями, которые страна сама может производить, поэтому негативных последствий для российских потребителей не будет.

"Это будет дополнительным стимулом для развития внутренней более глубокой переработки скота и производства всех возможных видов продукции", — подчеркнул Юшин. Он добавил, что Россия наращивает экспорт свинины — он вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.

Осложнений не ожидается

Расширение продуктового эмбарго не отразится на россиянах, так как в стране нет проблем со свиноводством, производством свинины и сопутствующих продуктов, рассказал RT глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

"Мы сегодня по этим параметрам достигли всех значений стратегии продовольственной безопасности России. Поэтому никаких осложнений в этой части мы не можем ожидать", — заявил парламентарий, отметив при этом, что российские производители готовы обеспечить свининой не только потребителей внутри страны, но и за ее пределами.

Он напомнил, что запрет на ввоз свинины мог бы минимизировать риски, связанные со вспышками африканской чумы свиней.

"Думаю, что продэмбарго будет способствовать решению этой проблемы, тем более что Россельхознадзор держит ее на постоянном контроле", — подчеркнул сенатор.

Проблема АЧС

В январе 2014 года Россельхознадзор запретил поставки продукции свиноводства из ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Это решение было принято после обнаружения АЧС в странах Балтии. В Евросоюзе запрет сочли непропорциональным и попросили ВТО сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

В августе 2016 года панель арбитров ВТО поддержала иск Евросоюза. Тем не менее Россия подала апелляцию, мотивируя это новыми вспышками АЧС в Прибалтике и Польше. Кроме того, российская сторона указала на неэффективность мер, которые принимает ЕС для ликвидации очагов заболевания. ВТО отклонила жалобу Москвы в феврале 2017 года.