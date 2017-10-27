РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Россия расширила список попавших под продэмбарго товаров

17:1027.10.2017
(обновлено: 17:12 27.10.2017)
0320
© AP Photo / Virginia MayoСвиньи. Архивное фотоСвиньи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Правительство постановило расширить список товаров, на которые распространяются российские контрсанкции. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Флаг Евросоюза у штаб-квартиры Европейской комиссии. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Лавров рассказал, почему Россия ввела ответные меры на санкции ЕС
Ограничения распространяются на ввоз живых свиней (за исключением чистопородных племенных животных) и субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков. При этом санкции не коснутся товаров, импортируемых для производства фармацевтической продукции.

Под продэмбарго попали различные виды животного жира: жир домашней птицы, крупного рогатого скота, овец или коз, а также свежий, охлажденный, замороженный, соленый, в рассоле, сушеный или копченый свиной жир. Кроме того, к ввозу теперь запрещены неэмульгированные или несмешанные лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло.

Ограничительные меры затронут продукцию из США, стран Евросоюза, а также Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В постановлении отмечается, что это не скажется на обеспечении внутренних потребностей России.

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Хватит обижаться. Давайте сами обижать Америку
Постановление внесено в правительство Министерством сельского хозяйства. Оно действительно до 31 декабря 2018 года.

Закрыть "серые" каналы поставок

Вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил, почему было принято решение о расширении российских ответных мер на санкции. По его словам, связано это с необходимостью закрыть полулегальные каналы поставок.

"Мы таким образом закрываем те "серые" каналы поставок, которые использовались для, фактически, поставок одних товаров под видом других и наносили ущерб российским производителям", — пояснил он.

Дворкович добавил, что Евросоюз поставляет не так много мясных субпродуктов и живых свиней в Россию, однако это все равно наносит ущерб рынку. По его словам, речь идет не о сотнях тысяч тонн, а о десятках, но даже в таком объеме поставки "неблагоприятно сказываются на конъюнктуре цен на российском рынке, ведут к потерям наших производителей"

"Без мяса не останемся"

Пельмени, архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Эстонский "король пельменей" разорился из-за санкций
Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с RT позитивно оценил расширение Россией продэмбарго.

"Без мяса мы гарантированно не останемся, само эмбарго распространяется на часть стран, но в мире очень многие страны поставляют мясо в Россию", — пояснил он.

По словам эксперта, список дополнен позициями, которые страна сама может производить, поэтому негативных последствий для российских потребителей не будет.

"Это будет дополнительным стимулом для развития внутренней более глубокой переработки скота и производства всех возможных видов продукции", — подчеркнул Юшин. Он добавил, что Россия наращивает экспорт свинины — он вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.

Осложнений не ожидается

Расширение продуктового эмбарго не отразится на россиянах, так как в стране нет проблем со свиноводством, производством свинины и сопутствующих продуктов, рассказал RT глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Бывший председатель Совета министров Италии Романо Проди. Архивное фото
© AP Photo / Giuseppe Aresu
Экс-глава Еврокомиссии Проди призвал немедленно снять санкции с России
"Мы сегодня по этим параметрам достигли всех значений стратегии продовольственной безопасности России. Поэтому никаких осложнений в этой части мы не можем ожидать", — заявил парламентарий, отметив при этом, что российские производители готовы обеспечить свининой не только потребителей внутри страны, но и за ее пределами.

Он напомнил, что запрет на ввоз свинины мог бы минимизировать риски, связанные со вспышками африканской чумы свиней.

"Думаю, что продэмбарго будет способствовать решению этой проблемы, тем более что Россельхознадзор держит ее на постоянном контроле", — подчеркнул сенатор.

Проблема АЧС

Вид Рима, Италия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В Италии подсчитали убытки от российского продовольственного эмбарго
В январе 2014 года Россельхознадзор запретил поставки продукции свиноводства из ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Это решение было принято после обнаружения АЧС в странах Балтии. В Евросоюзе запрет сочли непропорциональным и попросили ВТО сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

В августе 2016 года панель арбитров ВТО поддержала иск Евросоюза. Тем не менее Россия подала апелляцию, мотивируя это новыми вспышками АЧС в Прибалтике и Польше. Кроме того, российская сторона указала на неэффективность мер, которые принимает ЕС для ликвидации очагов заболевания. ВТО отклонила жалобу Москвы в феврале 2017 года.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена