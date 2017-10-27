ГОРКИ, 27 окт — РИА Новости. Поставки мясных субпродуктов и живых свиней из Евросоюза хоть и небольшие, но наносят ущерб российскому рынку, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Поставки, которые не определяют ситуации на рынке, тем не менее, наносят определенный ущерб рынку. Не сотни тысяч тонн, что могло нанести реальный ущерб рынку, но, тем не менее, десятки тысяч тонн, которые неблагоприятно сказываются на конъюнктуре цен на российском рынке, ведут к потерям наших производителей", — заявил Дворкович журналистам, отвечая на вопрос об объемах поставок из Евросоюза живых свиней и мясных субпродуктов.
Россельхознадзор в январе 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран Евросоюза до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) в Прибалтике. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.
В то же время Минэкономразвития РФ указывало, что решение апелляционного органа ВТО по спору России и ЕС не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте. Министерство также указывало, что это решение не приведет к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза, который запрещен в рамках продовольственного эмбарго.