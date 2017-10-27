ГОРКИ, 27 окт — РИА Новости. Поставки мясных субпродуктов и живых свиней из Евросоюза хоть и небольшие, но наносят ущерб российскому рынку, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Согласно опубликованному ранее в пятницу постановлению правительства, РФ расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран.

"Поставки, которые не определяют ситуации на рынке, тем не менее, наносят определенный ущерб рынку. Не сотни тысяч тонн, что могло нанести реальный ущерб рынку, но, тем не менее, десятки тысяч тонн, которые неблагоприятно сказываются на конъюнктуре цен на российском рынке, ведут к потерям наших производителей", — заявил Дворкович журналистам, отвечая на вопрос об объемах поставок из Евросоюза живых свиней и мясных субпродуктов.

Россельхознадзор в январе 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран Евросоюза до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) в Прибалтике. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

В августе 2016 года панель арбитров ВТО в целом поддержала иск Евросоюза и признала, что большая часть ограничений, введенных РФ, противоречат ее обязательствам в ВТО. В сентябре РФ подала апелляцию на решение ВТО, мотивируя это ухудшением ситуации с АЧС в странах Балтии и Польши и неэффективностью мер, которые службы ЕС предпринимают для ликвидации очагов заболевания. В конце февраля 2017 года ВТО отклонила апелляцию России.

В то же время Минэкономразвития РФ указывало, что решение апелляционного органа ВТО по спору России и ЕС не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте. Министерство также указывало, что это решение не приведет к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза, который запрещен в рамках продовольственного эмбарго.