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Экономика

Депутаты Госдумы оценили проект бюджета на 2018-2020 годы

14:3727.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель комитета госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. 27 октября 2017Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель комитета госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. 27 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы, в зависимости от своей фракционной принадлежности, по-разному оценивают проект федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019–2020 годов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2018-2020 годы
Госдума в пятницу в первом чтении приняла проект бюджета РФ.

Первый заместитель председателя Госдумы, единоросс Александр Жуков напомнил, что проект бюджета основывается на экономическом росте немногим более 2% на каждый год. "Но важнейшая черта заключается в росте доходов бюджета, не основанных на поставках нефти и газа, растет доля ненефтегазовых доходов бюджета… Это очень важно, потому что мы в значительно меньшей степени в этом бюджете будем зависеть от конъюнктуры цен на нефть и газ", — считает он.

Другой характерной особенностью документа Жуков назвал снижение инфляции. "Уже в этом году инфляция будет ниже 4%, важно, чтобы она на протяжении всех трех лет оставалась стабильной. Именно это заложено в одной из важнейших характеристик прогноза, на котором базируется бюджет", — подчеркнул он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что "по-прежнему бюджет обслуживает богатых и урезает всех остальных". "В целом этот бюджет не свидетельствует о развитии, а свидетельствует о беспомощности нашего правительства", — заявил журналистам лидер КПРФ.

"В целом бюджетная политика ползет по старым гайдаровско-чубайсовским рельсам. От нее не пахнет ни модернизацией, ни прорывом в будущее. Я не знаю, почему президент не реагирует на эту беспомощность, на эту импотенцию финансово-экономического блока правительства", — добавил он.

Руководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Зюганов назвал проект бюджета-2018 усугубляющим стагнацию
Депутат считает, что правительство не справляется с поставленными задачами, а впереди "нас ждут еще большие испытания", в том числе связанные усилением антироссийских санкций.

"Проект бюджета унаследовал те же самые пороки и недостатки, что и предыдущий… Он опять не напрягающий, он опять замирающий, консервативный, в нем недооценены возможности по доходам", — заявил, в свою очередь, член фракции "Справедливая Россия", первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. По его словам, "основным недостатком" являются низкие расходы трехлетнего бюджета. В первую очередь, "пострадала социалка", медицина, культура, образование, напомнил парламентарий.

Он также отметил недостаточную индексацию пенсий и проблемы межбюджетных отношений. "Регионы по-прежнему в серьезных долгах", — заметил первый зампред думского комитета. В данной ситуации нужно принимать "смелые" решения, но для этого надо брать ответственность, а "этого делать никто не хочет", считает Ремезков.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / BestForYou
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Член фракции ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев заметил, что проект бюджета сформирован исходя из предположения восстановления экономической активности, роста доходов населения, потребительского спроса, усиления инвестиций.

Конечно, это "слишком оптимистический прогноз" у правительства в тех цифрах, которые сегодня заложены в проекте бюджете, считает депутат. По его словам, фракцию тревожит снижение расходов на национальную безопасность. "Больше средств надо вкладывать в экономическое развитие, стимулировать привлечение инвестиций и, конечно, вкладывать средства в жилье и дороги", — считает либерал-демократ.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 октября 2017

Доработка ко второму чтению

Фракция "Единая Россия" провела большую работу в рамках подготовки бюджета в "нулевом" чтении, напомнил журналистам руководитель фракции Сергей Неверов. "Хочу сказать, что в рамках подготовки к первому чтению нам удалось сохранить и поддержать очень многие направления, которые будут отражены в бюджете", — добавил он.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Госдума приняла закон об увеличении дефицита бюджета-2017
Глава единороссов сообщил, что при принятии проекта бюджета в первом чтении будет принято постановление, содержащее предложения по его доработке ко второму чтению. "В этом постановлении будут дополнительно отражены все вопросы, которые обсуждались на наших площадках – это и поддержка аграриев, поддержка регионов, промышленности и целый ряд других вопросов", — отметил Неверов.

При этом он подчеркнул, что именно "в рамках обсуждения с профессиональными сообществами, представителями регионов нам удалось сохранить важные направления, которые, мы уверены, обеспечат рост экономики, и, самое главное, — выполнение всех социальных обязательств государства".

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