Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, внесенный правительством РФ. Второе чтение документа запланировано на 17 ноября.
Он заверил депутатов, что правительство более точечно подходит к вопросу распределения межбюджетных трансфертов, чтобы "более эффективно, справедливо" его осуществить. "Мы также предусматриваем совершенствование методик для выравнивания бюджетной обеспеченности, и будем предлагать в рамках трехсторонней рабочей группы распределять средства, предусмотренные на повышение зарплаты, обеспечение сбалансированности бюджета", — сказал глава Минфина.
"Кроме того, для поддержки региональных финансов мы предусмотрели передачу одного рубля акцизов на дизельное топливо в бюджеты субъектов РФ, мы обеспечили предсказуемость распределения бюджетных трансфертов, делаем их распределение на три года. И практически сейчас большая часть трансфертов, распределение их, учтено в бюджете на 2018 год: 76% всех субсидий распределено в бюджете на 2018 год, а ко второму чтению все 100% должны быть распределены в бюджете", — напомнил Силуанов. Помимо этого, меняется и порядок зачисления алкогольных акцизов в бюджеты субъектов РФ, исходя из объемов продаж алкоголя в регионах, что "дает возможность лучше администрировать этот вид налогов", добавил он.
Основные принципы формирования
В целях обеспечения устойчивого роста в бюджет закладываются четкие ориентиры по сокращению его дефицита и оптимизации бюджетных расходов, используется новая конструкция бюджетного правила. Кабмин допускает, что применение такого правила может обеспечить выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне (в условиях постоянных цен на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель в реальном выражении) уже в 2019 году.
Основные характеристики
Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП. При этом ненефтегазовый дефицит, который не учитывает доходы от экспорта нефти и газа, будет плавно сокращаться: с 6,9% ВВП в 2018 году до 5,7% ВВП в 2020 году.
Ожидается, что ВВП в 2018 году достигнет 97,462 триллиона рублей, в 2019 году — 103,228 триллиона рублей, в 2020 году – 110,237 триллиона рублей, а инфляция в течение этого трехлетнего периода не превысит 4% в год. Среднегодовая цена нефти в 2018 году предполагается на уровне 43,8 доллара за баррель, в 2019 году — 41,6 доллара, в 2020 году — 42,4 доллара.
В 2019–2020 годах основными источниками финансирования дефицита бюджета станут лишь внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объем внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 миллиардов рублей, в 2019 году — 782,6 миллиардов рублей, в 2020 году — 1,2 триллиона рублей.