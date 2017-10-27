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Экономика

Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2018-2020 годы

14:2927.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 октября 2017Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 27 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы, внесенный правительством РФ. Второе чтение документа запланировано на 17 ноября.

Руководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Зюганов назвал проект бюджета-2018 усугубляющим стагнацию
"Бюджет отвечает тем задачам, которые стоят перед нашей страной. Это задача простимулировать рост, обеспечить высокие темпы роста экономики, первая. И вторая задача, но, наверное, первая по значимости, это восстановить те доходы населения, которые снизились в сложный для страны период 2015-2016 годов. Именно этим задачам, ключевым задачам отвечает и тот проект бюджета, который правительство РФ представило на ваше рассмотрение", — заявил на пленарном заседании министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он заверил депутатов, что правительство более точечно подходит к вопросу распределения межбюджетных трансфертов, чтобы "более эффективно, справедливо" его осуществить. "Мы также предусматриваем совершенствование методик для выравнивания бюджетной обеспеченности, и будем предлагать в рамках трехсторонней рабочей группы распределять средства, предусмотренные на повышение зарплаты, обеспечение сбалансированности бюджета", — сказал глава Минфина.

"Кроме того, для поддержки региональных финансов мы предусмотрели передачу одного рубля акцизов на дизельное топливо в бюджеты субъектов РФ, мы обеспечили предсказуемость распределения бюджетных трансфертов, делаем их распределение на три года. И практически сейчас большая часть трансфертов, распределение их, учтено в бюджете на 2018 год: 76% всех субсидий распределено в бюджете на 2018 год, а ко второму чтению все 100% должны быть распределены в бюджете", — напомнил Силуанов. Помимо этого, меняется и порядок зачисления алкогольных акцизов в бюджеты субъектов РФ, исходя из объемов продаж алкоголя в регионах, что "дает возможность лучше администрировать этот вид налогов", добавил он.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / BestForYou
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Силуанов рассчитывает на снижение долгового бремени субъектов РФ: "Если самый пик долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам у региона составлял 36%, то мы снижаем этот показатель до 33%, и в дальнейшем планируем сократить до 30%. То есть пошла обратная тенденция по снижению долговой нагрузки". "И мы не планируем высоких дефицитов у субъектов РФ: если в прошлом году дефицит бюджетов регионов составил 12,4 миллиарда рублей, в этом около 15, в последующем мы рассчитываем, что в пределах от 0 до 50 миллиардов рублей составит дисбаланс региональных бюджетов. Это вполне приемлемо, и это не будет приводить к увеличению долговой нагрузки на субъекты РФ", — уверен министр.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель комитета госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. 27 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель комитета госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ. 27 октября 2017

Основные принципы формирования

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Госдума приняла закон об увеличении дефицита бюджета-2017
При формировании проекта трехлетнего бюджета кабмин исходил из того, что он должен обеспечивать выполнение социальных обязательств и создавать условия для устойчивого экономического роста. При любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены.

В целях обеспечения устойчивого роста в бюджет закладываются четкие ориентиры по сокращению его дефицита и оптимизации бюджетных расходов, используется новая конструкция бюджетного правила. Кабмин допускает, что применение такого правила может обеспечить выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне (в условиях постоянных цен на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель в реальном выражении) уже в 2019 году.

Основные характеристики

Бывший главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Доходы бюджета РФ в ближайшие три года будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП. В 2018 году они составят 15,258 триллиона рублей (15,7% ВВП), в 2019 году — 15,555 триллиона рублей (15,1% ВВП), в 2020 году — 16,285 триллиона рублей (14,8% ВВП). Расходы бюджета на 2018 год запланированы на уровне 16,529 триллиона рублей (17% ВВП), на 2019 год — 16,374 триллиона рублей (15,9% ВВП). При этом в 2020 году ожидается существенный рост номинальных расходов — до 17,155 триллиона рублей, но в процентах к ВВП они сократятся до 15,6%.

Таким образом, дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП. При этом ненефтегазовый дефицит, который не учитывает доходы от экспорта нефти и газа, будет плавно сокращаться: с 6,9% ВВП в 2018 году до 5,7% ВВП в 2020 году.

Ожидается, что ВВП в 2018 году достигнет 97,462 триллиона рублей, в 2019 году — 103,228 триллиона рублей, в 2020 году – 110,237 триллиона рублей, а инфляция в течение этого трехлетнего периода не превысит 4% в год. Среднегодовая цена нефти в 2018 году предполагается на уровне 43,8 доллара за баррель, в 2019 году — 41,6 доллара, в 2020 году — 42,4 доллара.

Рост экономики
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Проект бюджета подготовлен с учетом планирующегося в 2018 году объединения Резервного фонда и Фонда национального состояния на базе последнего. При этом власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.

В 2019–2020 годах основными источниками финансирования дефицита бюджета станут лишь внутренние займы. В 2018 году Минфин планирует чистый объем внутренних заимствований (размещение минус погашение) в размере 817 миллиардов рублей, в 2019 году — 782,6 миллиардов рублей, в 2020 году — 1,2 триллиона рублей.

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