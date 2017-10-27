Россия разрешила ввоз томатов из Турции

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия официально разрешила ввоз турецких томатов в пределах утвержденного Минсельхозом объёма, говорится в постановлении правительства РФ, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"Внесенными в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию, изменениями позиция "свежие или охлаждённые томаты" дополнена сноской, предусматривающей, что запрет не распространяется на товары, ввозимые в пределах утверждённого Минсельхозом России разрешённого объёма ввоза этих товаров", — говорится в документе, размещенном на сайте правительства РФ.