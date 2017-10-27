В ФАС назвали условия для прекращения регулировки тарифов "Газпрома"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) исключает дерегулирование тарифов на транспортировку газа, пока независимые компании суммарно не займут хотя бы 50% рынка, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Пока мы на внутреннем рынке не вырастим сопоставимые ("Газпрому" — ред.) компании, пока "Новатэк" и "Итера" не вырастут и вместе не будут хотя бы иметь 50% рынка, никакого дерегулирования собственно самой тарифной системы не будет", — сказал он.

Он также добавил, что пока сама компания "Газпром", которая является монополистом на рынке услуг по транспортировке газа, не изменится, способы регулирования также останутся прежними.

"Я вам даже секрет такой скажу — пока они будут оставаться такой компанией, какая она есть, будет максимально жесткое регулирование, потому что они, к сожалению, если и пытаются куда-то двигаться, то они даже уже не в советском союзе, они уже где-то в зазеркалье с точки зрения эффективности. Такую компанию дерегулировать нельзя, государство должно противопоставлять свою силу такой монополии. Это одна из самых плохих монополий мира", — уточнил Артемьев.