МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия расширила список продэмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран, следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Россельхознадзор в январе 2014 года, после того как в Прибалтике обнаружили африканскую чуму свиней, запретил поставки продукции свиноводства из стран Евросоюза до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. В ЕС этот запрет назвали непропорциональным и направили в ВТО запрос с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

В августе 2016 года панель арбитров ВТО в целом поддержала иск Евросоюза и признала, что большая часть ограничений, введенных Россией, противоречат ее обязательствам во Всемирной торговой организации. В сентябре Россия подала апелляцию на это решение в связи с ухудшением ситуации с АЧС в странах Балтии и Польши и неэффективностью мер, которые службы ЕС предпринимают для ликвидации очагов заболевания. В конце февраля 2017 года ВТО отклонила апелляцию России.

В то же время Минэкономразвития указывало, что решение апелляционного органа ВТО по спору России и ЕС не приведет к ослаблению уровня защиты от АЧС при импорте. Министерство также указывало, что это решение не приведет к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза, который запрещен в рамках продовольственного эмбарго.