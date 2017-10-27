Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами", — говорится в сообщении.

В ЦБ допустили возможность дальнейшего снижения ставки уже на ближайших заседаниях. При принятии решений банк намерен опираться на оценку рисков отклонения инфляции.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали, что на фоне возможного ускорения инфляции регулятор предпочтет осторожный подход и ставка снизится незначительно.

Это снижение стало уже пятым за год, на начало 2017 года ставка составляла десять процентов.

Ключевая ставка — процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но замедляет экономический рост, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.