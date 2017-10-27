МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25 процента годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
"Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами", — говорится в сообщении.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали, что на фоне возможного ускорения инфляции регулятор предпочтет осторожный подход и ставка снизится незначительно.
Ключевая ставка — процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране. Ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но замедляет экономический рост, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты.