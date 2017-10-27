Силуанов назвал санкции стимулом для налогоплательщиков возвращать активы

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал санкции стимулом для российских налогоплательщиков переносить активы из иностранных юрисдикций в Россию, правительство в ближайшее время внесет в Госдуму новые предложения по деофшоризации.

"Я не могу согласиться с тем, что мы не поддерживаем инициативы, откуда бы они не исходили, о том, чтобы осуществлять деофшоризацию экономики. И о том, чтобы зарегистрировать компании, которые сегодня еще находятся в офшорах, в Российской Федерации", — сказал Силуанов, выступая в Госдуме.

"Сейчас такое санкционное давление на наших предпринимателей в России, в том числе за рубежом, что это еще один стимул регистрироваться, переносить свои капиталы из иностранных юрисдикций в РФ", — добавил он.

"На правительстве РФ мы на этой неделе рассматривали поправки в законодательство о деофшоризации, которые бы учитывали предложения наших компаний, которые хотят перевести денежные средства из иностранных юрисдикций в Российскую Федерацию. Такие предложения на правительстве были рассмотрены, и мы в ближайшее время внесем их в Госдуму", — сказал министр.