Госдума приняла закон об увеличении дефицита бюджета-2017

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Госдума приняла закон, который увеличивает дефицит федерального бюджета в 2017 году до 2,2% ВВП.

Документ увеличивает доходы федерального бюджета в текущем году на 41,5 миллиарда рублей — до 14,72 триллиона рублей, в том числе нефтегазовые — на 25,7 миллиарда рублей, ненефтегазовые — на 15,8 миллиарда рублей. Расходы увеличиваются на 125,7 миллиарда рублей — до 16,728 триллиона рублей.

Дефицит бюджета увеличивается на 84 миллиарда рублей — до 2,008 триллиона рублей, или до 2,2% ВВП с 2,1%, а основными источниками его финансирования будут выступать госзаимствования РФ и средства Резервного фонда.

Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года увеличивается до 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей с 9 триллионов 227 миллиардов рублей, нормативная величина Резервного фонда — до 6 триллионов 455,7 миллиарда рублей с 6 триллионов 453,3 миллиарда рублей.

Прогнозируемый объем ВВП увеличивается до 92,224 триллиона рублей с 92,19 триллиона рублей. Прогнозный уровень инфляции снижается до 3,2% с 3,8%. Прогноз цены на нефть на 2017 год улучшен до 49,9 доллара с 45,6 доллара за баррель. Кабмин связывает это с "позитивной текущей динамикой, устойчиво превышающей прежние ожидания".

Реструктуризация бюджетных кредитов регионов

Закон предоставляет правительству РФ право провести реструктуризацию задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, о необходимости запуска которой с 1 января 2018 года ранее говорил президент России Владимир Путин. Программа реструктуризации рассчитана как минимум на 7 лет. А участвующие в ней субъекты РФ получат возможность в 2018–2019 годах выплачивать по 5% от суммы основного долга в год, в 2020 году — 10%, в 2021–2024 годах — равными долями по 20% ежегодно.

Для регионов, которые обеспечат в 2018–2019 году рост налоговых и неналоговых доходов на уровне не ниже инфляции, срок действия программы может быть продлен до 12 лет. Такие регионы и в 2020 смогут погасить лишь 5% от суммы основного долга, затем в 2021–2028 годах выплачивать по 10% ежегодно, а в 2029 году — 5%.

Порядок проведения реструктуризации и меры за невыполнение ее условий, а также порядок расчета налоговых и неналоговых доходов, учитываемых при продлении ее срока, установит правительство РФ.

Другие изменения

Резервный фонд правительства увеличивается на 7,145 миллиарда рублей — до 18,773 миллиарда рублей. На докапитализацию Россельхозбанка выделяется 20 миллиардов рублей, а еще 16 миллиардов рублей идет в Фонд развития промышленности.

В качестве имущественного взноса во Внешэкономбанк будет направлено 10 миллиардов рублей для докапитализации АО "ЭКСАР" за счет сокращения на эту сумму средств, ранее предусматривавшихся для Росэксимбанка. Еще 2 миллиарда рублей будет направлено в виде взноса в ВЭБ для докапитализации Российского экспортного центра (РЭЦ) в целях реализации проектов в Африке. На аналогичную сумму сокращаются субсидии РЭЦ, предназначенные для субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческим банкам.