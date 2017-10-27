ФАС рассчитывает на отмену национального роуминга к декабрю

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на отмену национального роуминга в РФ уже в ноябре — начале декабря этого года; операторы связи заявляют о готовности снизить тарифы, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
27.8%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
43.0%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
5.8%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.7%Без предупреждения меняли условия тарифов
10.7%Нет, никаких проблем не возникало
"Я думаю, что ноябрь, может быть, начало декабря мы, наверное, должны прийти к новой тарифной ситуации, и абоненты на себе должны ощутить этот баланс интересов… принцип роуминга "как дома", — добавил он.
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.
Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Минкомсвязь и ФАС рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят уже в начале 2018 года убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов.