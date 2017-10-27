ФАС рассчитывает на отмену национального роуминга к декабрю

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает на отмену национального роуминга в РФ уже в ноябре — начале декабря этого года; операторы связи заявляют о готовности снизить тарифы, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

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Мне самовольно подключали дополнительные услуги

Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

Без предупреждения меняли условия тарифов

Нет, никаких проблем не возникало Результаты 27.8% Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

43.0% Мне самовольно подключали дополнительные услуги

5.8% Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

12.7% Без предупреждения меняли условия тарифов

10.7% Нет, никаких проблем не возникало Все опросы Голосовать

"По внутрисетевому роумингу мы выдали предупреждение (операторам — ред.), по национальному роумингу рассматриваем дела о нарушении антимонопольного законодательства. Я могу вам сообщить приятную новость, что в рамках этих дел операторы связи заявляют о своей готовности снизить цены на тарифы связи в национальном роуминге", — он, выступая на конференции по антимонопольному регулированию.

"Я думаю, что ноябрь, может быть, начало декабря мы, наверное, должны прийти к новой тарифной ситуации, и абоненты на себе должны ощутить этот баланс интересов… принцип роуминга "как дома", — добавил он.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ранее ФАС возбудила дела против операторов "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. А в августе служба предписала операторам "четверки" ‪до 15 декабря ‬исполнить предупреждение службы в части необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг в России, что фактически означает его отмену.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Минкомсвязь и ФАС рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят уже в начале 2018 года убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов.