Рябков рассказал о ситуации с американскими санкциями

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Санкции, которые намерена ввести американская сторона в отношении российских компаний, не новы — все указанные организации и так уже находятся в санкционном списке США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Дополнительных санкций против российских организаций на данном этапе нет, они не вводятся. Как уже было заявлено официальными представителями России, те компании и организации, которые перечислены в материале New York Times, а этот материал, как мы понимаем, аутентичный и в ближайшее время соответствующий текст появится на интернет-странице госдепартамента, и так уже под американскими санкциями, и они научились функционировать достаточно эффективно в этой неблагоприятной среде созданной врагами России", — сказал он.
В то же время Рябков подчеркнул, что проблема в том, что "формируется перспектива применения противозаконных, нелегитимных, экстерриториальных санкций США в отношении физических и юридических лиц из третьих стран, из других стран – не из России, которые могут на совершенно законных основаниях сотрудничать с организациями, компаниями из России, включенными в упомянутый перечень".
В перечень предприятий, по данным издания, также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация, Объединённая приборостроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом, сообщила ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>