Рябков рассказал о ситуации с американскими санкциями

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Санкции, которые намерена ввести американская сторона в отношении российских компаний, не новы — все указанные организации и так уже находятся в санкционном списке США, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом США в конгресс, сообщила, что госдеп предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции.

"Дополнительных санкций против российских организаций на данном этапе нет, они не вводятся. Как уже было заявлено официальными представителями России, те компании и организации, которые перечислены в материале New York Times, а этот материал, как мы понимаем, аутентичный и в ближайшее время соответствующий текст появится на интернет-странице госдепартамента, и так уже под американскими санкциями, и они научились функционировать достаточно эффективно в этой неблагоприятной среде созданной врагами России", — сказал он.

В то же время Рябков подчеркнул, что проблема в том, что "формируется перспектива применения противозаконных, нелегитимных, экстерриториальных санкций США в отношении физических и юридических лиц из третьих стран, из других стран – не из России, которые могут на совершенно законных основаниях сотрудничать с организациями, компаниями из России, включенными в упомянутый перечень".

По информации газеты New York Times, в список госдепа вошли ФСБ, СВР, ГРУ. Также он включает 33 предприятия, концерны и организации, в том числе "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев". Согласно данным газеты, в перечень вошли АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром", концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В перечень предприятий, по данным издания, также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация, Объединённая приборостроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация.

В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом, сообщила ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>