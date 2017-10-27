Экс-сотрудник "Трансаэро" Вячеслав Кононенко стал гендиректором "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новым генеральным директором компании "ВИМ-Авиа" стал Вячеслав Кононенко, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора по оперированию "Трансаэро".

Еще в октябре сообщалось, что на этот пост назначат Александра Бурдина. В сообщении отмечается, что он не приступил к своим обязанностям по организационным причинам.

Ранее Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа". Владельцы авиакомпании, Светлана и Рашид Мурсекаевы, как сообщал СК, сбежали из страны. Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест прежнего гендиректора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева.