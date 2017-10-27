Зюганов назвал проект бюджета-2018 усугубляющим стагнацию

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов бюджетом олигархии, дальнейшей стагнации и усугубляющим раскол в обществе.

Госдума в пятницу в первом чтении рассмотрит проект бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

"Это бюджет олигархии, дальнейшей стагнации и углубления нищеты в стране. Мы не можем поддержать такой документ. Он не отвечает ни на один вызов, и он только углубляет раскол в обществе", — сказал Зюганов журналистам.

Он подчеркнул, что доходы и расходы в удельном весе валового продукта постоянно сокращаются. "На простом языке это означает: люди выходят на работу, трудятся на заводах, фабриках, в полях, а доля национального пирога, который они создают, все время в бюджете сокращается, и в результате урезают все", — отметил лидер КПРФ.