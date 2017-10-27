МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В России планируют создать масштабный рынок страхования от киберрисков, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на план мероприятий программы.
Рабочую группу возглавляет Сбербанк.
45.4%Да, хакеры начинают действовать все изощреннее
21.1%Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров
33.5%Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства
Газета пишет, что в России также введут индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности. В нем пропишут условия страхования и сбора статистики, модели актуарных расчетов тарифов.
Для реализации проекта внесут поправки в Закон об организации страхового дела — добавят новый вид страхования. Также поправки затронут Налоговый кодекс, поскольку расходы на проект должны будут снижать налоговую базу.
Бизнес к этой идее относится по-разному, отмечает газета. В Абсолют-банке назвали идею своевременной, но отметили, что сейчас банки такие риски не страхуют. В свою очередь, зампред правления банка "Хоум Кредит" Сергей Щербаков назвал обязательное страхование киберрисков нецелесообразным.
Глава департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга Росевробанка Марина Бурдонова приветствовала идею обязательного кибераудита банков, но подчеркнула, что обязательное страхование избыточно.
За последний год вирусы-вымогатели поразили IT-системы многих компаний по всему миру. Так, масштабная кибератака WannaCry с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.
Позднее, 27 июня, глобальная атака с использованием вируса-вымогателя Petya поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Во вторник ряд российских СМИ, а также банки из первой двадцатки атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit. О хакерских атаках на свои банковские и информационные системы также сообщили Киевский метрополитен и Одесский аэропорт.