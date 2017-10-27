В России могут ввести обязательное страхование от киберрисков, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В России планируют создать масштабный рынок страхования от киберрисков, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на план мероприятий программы.

Рабочую группу возглавляет Сбербанк.

Вы боитесь вирусных атак на свои компьютеры и гаджеты? Да, хакеры начинают действовать все изощреннее

Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров

Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства Результаты 45.4% Да, хакеры начинают действовать все изощреннее

21.1% Нет, я знаю, как защитить себя от хакеров

33.5% Не боюсь, но планирую лучше защитить свои устройства Все опросы Голосовать

С 2020 года полис информационной безопасности может стать обязательным для таких стратегических отраслей, как металлургия, машиностроение, судостроение, авиапром, а также для банковской сферы, аэропортов и вокзалов.

Газета пишет, что в России также введут индустриальный стандарт по обязательному аудиту информационной безопасности. В нем пропишут условия страхования и сбора статистики, модели актуарных расчетов тарифов.

Для реализации проекта внесут поправки в Закон об организации страхового дела — добавят новый вид страхования. Также поправки затронут Налоговый кодекс, поскольку расходы на проект должны будут снижать налоговую базу.

Как рассказал газете руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин, услуга киберстрахования заинтересует в первую очередь финансовые организации, а также провайдеров и компании, занимающиеся обработкой персональных данных.

Бизнес к этой идее относится по-разному, отмечает газета. В Абсолют-банке назвали идею своевременной, но отметили, что сейчас банки такие риски не страхуют. В свою очередь, зампред правления банка "Хоум Кредит" Сергей Щербаков назвал обязательное страхование киберрисков нецелесообразным.

Глава департамента нефинансовых рисков и финансового мониторинга Росевробанка Марина Бурдонова приветствовала идею обязательного кибераудита банков, но подчеркнула, что обязательное страхование избыточно.

Президент ВСС Игорь Юргенс заявил, что рынок страхования киберрисков находится в "нулевой точке", добавив, что обязательность такому виду страхования не подходит. По его мнению, разумнее говорить о введении стимулов для бизнеса, которые бы побуждали страховаться.

За последний год вирусы-вымогатели поразили IT-системы многих компаний по всему миру. Так, масштабная кибератака WannaCry с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Позднее, 27 июня, глобальная атака с использованием вируса-вымогателя Petya поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Во вторник ряд российских СМИ, а также банки из первой двадцатки атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit. О хакерских атаках на свои банковские и информационные системы также сообщили Киевский метрополитен и Одесский аэропорт.