В Китае завили, что выполнили задачу по сокращению производства стали

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай уже выполнил поставленные на этот год задачи по сокращению избыточных мощностей в сталелитейном секторе, заявил в пятницу пресс-секретарь министерства промышленности и информатизации КНР Чжэн Лисинь.

Согласно плану социально-экономического развития Китая на 2017 год, власти поставили цель сократить производство стали на 50 миллионов тонн, а угля — на более чем 150 миллионов тонн в рамках реформы по сокращению избыточных мощностей.

"Активно продвигается работа по проведению структурной реформы сферы предложения в промышленности. Ускоренными темпами выполняется задача по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной сфере. Поставленная цель по сокращению избыточных мощностей в сталелитейном секторе уже выполнена", — заявил на пресс-конференции Чжэн Лисинь.

Власти Китая ранее объявили о проведении так называемой реформы сферы предложения в промышленных секторах с переизбытком производственных мощностей, в которых предложение значительно превышает спрос. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на завершившемся в среду 19-м съезде Компартии Китая, заявил, что власти страны продолжат проведение структурной реформы сферы предложения.

В 2016 году власти Китая уже сократили производство стали на 65 миллионов тонн, а угля — на 290 миллионов тонн. В марте этого года заместитель главы государственного комитета по реформам и развитию КНР Нин Цзичжэ говорил, что Китаю необходимо будет и в 2018 году сокращать избыточные производственные мощности.