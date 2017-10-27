В Китае завили, что выполнили задачу по сокращению производства стали

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай уже выполнил поставленные на этот год задачи по сокращению избыточных мощностей в сталелитейном секторе, заявил в пятницу пресс-секретарь министерства промышленности и информатизации КНР Чжэн Лисинь.
"Активно продвигается работа по проведению структурной реформы сферы предложения в промышленности. Ускоренными темпами выполняется задача по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной сфере. Поставленная цель по сокращению избыточных мощностей в сталелитейном секторе уже выполнена", — заявил на пресс-конференции Чжэн Лисинь.
В 2016 году власти Китая уже сократили производство стали на 65 миллионов тонн, а угля — на 290 миллионов тонн. В марте этого года заместитель главы государственного комитета по реформам и развитию КНР Нин Цзичжэ говорил, что Китаю необходимо будет и в 2018 году сокращать избыточные производственные мощности.