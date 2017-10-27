Мантуров: Москва надеется на разумный подход США к антироссийским санкциям

НЬЮ-ЙОРК, 27 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Москва не может запретить новые санкции против компаний из РФ, но рассчитывает на разумный подход администрации США, заявил РИА Новости глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах годового собрания делового совета США-РФ в Нью-Йорке.
"Но при этом, мы рассчитываем, что это будет разумный подход. Соответственно, это не должно повлиять на бизнес. Как я уже говорил, мы адаптировались к тем условиям, в которых оказались наши предприятия", — сказал министр.
Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.
Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев".
В перечень предприятий, по данным издания, также вошли АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединённая двигателестроительная корпорация, Объединённая приборостроительная корпорация, Объединённая судостроительная корпорация.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом, сообщила ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. Документ является закрытым, его содержание не было опубликовано.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.