Цена на нефть марки Brent впервые с 26 сентября превысила $59 за баррель

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent в четверг впервые с 26 сентября превысила уровень в 59 долларов за баррель на заявлениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о возможном продлении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 20.43 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% — до 59,06 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,71% — до 52,55 доллара за баррель.

В интервью агентству Блумберг в четверг аль Сауд сообщил, что он поддерживает продление сделки о сокращении нефти, чтобы стабилизировать рынок. "Нам нужно продолжать стабилизировать рынок нефти… Все заинтересованы в том, чтобы соглашение продолжало действовать", — сказал он.

По итогам заседания технического комитета картеля по мониторингу соблюдения соглашения стало известно, что в сентябре страны-участницы выполнили его на рекордные 120%.

Ранее на неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в кулуарах форума Future Investment Initiative также сообщал, что страны ОПЕК+ сделают все, что нужно для рынка для достижения целевых уровней запасов нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.